Късо съединение предизвика пожар в дом за възрастни хора с физически увреждания в Кюстендил

П ожар избухна в дом за възрастни хора с физически увреждания в Кюстендил тази сутрин.

При инцидента няма пострадали хора, нанесени са само материални щети, обяви говорителят на Областна дирекция на МВР - Кюстендил Катя Табачка.

Сигналът за пламъците е подаден в 07:14 ч. на 13 януари.

На място са се отзовали три екипа на пожарната, които са установили, че хората са изведени от сградата. Унищожен е предмет от мебелировката на стая и са опушени 20 кв. м стени.

Пожарът е възникнал от късо съединение, причинено от включена електрическа печка в стаята на домуващ, посочи още Табачка.