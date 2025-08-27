България

Правителството предлага да бъдат назначени 19 посланици и един постоянен представител в ООН

Това обяви министърът на външните работи Георг Георгиев

27 август 2025, 11:55
Правителството предлага да бъдат назначени 19 посланици и един постоянен представител в ООН
Източник: БТА

П равителството предлага за назначение 19 посланици и един постоянен представител в Организацията на обединените нации (ООН), обяви на днешното правителствено заседание министърът на външните работи Георг Георгиев.

"Радвам се, че посланическите назначения намират своя път напред, с което правителството осигурява непрекъсваемостта в дипломатическата служба", коментира той.

По думите на министъра още в началото на годината е трябвало да има съгласуване за тези назначения.

Той каза, че правителството е спазило всички конституционни и законови разпоредби, а предложените 20 дипломати са висококвалифицирани кариерни дипломати.

"Смятам, че дипломатическата служба не бива да бъде заложник на вътрешнополитически опити за узурпиране на правомощия и на злоупотреба с процедури, защото това е нашето лице пред света и това е начинът, по който се представяме пред нашите партньори. Колкото по-солидни и консолидирани сме, толкова по-авторитетно сме възприемани от страна на партньорите", каза Георг Георгиев.

Премиерът Росен Желязков обяви, че с решение на Министерския съвет ще бъде направено предложението до президента за издаване на указите за назначаването на 19 посланици и един постоянен представител в ООН.

Източник: Борислава Бибиновска/БТА    
оон георг георгиев посланици мс
