ПП за заплащането на младите лекари: Няма извинения, че няма пари, въпрос на политическа воля е

Партията започва да събира подписи за иницииране на извънредна здравна комисия

1 октомври 2025, 11:50
ПП за заплащането на младите лекари: Няма извинения, че няма пари, въпрос на политическа воля е
Източник: БТА

„Продължаваме Промяната” започва да събира подписи за иницииране на извънредна здравна комисия, за да се разгледа на второ четене законопроектът за заплащането на младите медици и другите специалист, които работят в здравните заведения.

Според изчисления на партията са необходими още 20 млн. лв. месечно, за да стигне нивото на заплащане 150% от средната работна заплата за младите лекари и 125 на сто за всички останали медицински специалисти, каквото е искането на бранша.

Голям протест на млади лекари блокира "Орлов мост"

„Няма извинения, че няма пари. Бюджетът на НЗОК е 9 млрд. и 400 млн. Въпрос на политическа воля е”, категоричен беше председателят на ПП Асен Василев.

Той коментира и случая с поискан подкуп от служители на ИААА.

„Ако трябва да се правят промени в ДАИ, те трябва да бъдат обмислени на базата на това какви са функциите на Агенцията, а не на принципа „някой се е изложил пред чужденците”, подчерта партийният лидер, цитиран от NOVA.

Борисов: ДАИ да се закрие незабавно

Друга тема, която засегна Василев, е парите на държавата. Той отговори на твърдение на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че дългът, който настоящото правителство е изтеглило, не е рекорден.

„Може би трябва да го върнем в първи клас и да види, че 18 е повече от 16, колкото е дългът, изтеглен за последните три години, взети заедно. 18 за една година е повече от 16 за три. Да казваш на бялото – черно не мисля, че е полезно нито в политиката, нито в живота”, твърди председателят на „Продължаваме Промяната”.

Източник: NOVA    
Aсен Василев ПП млади лекари средства
