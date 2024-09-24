ПП-ДБ обяви водачите на листите си за изборите

К оалицията „Продължаваме Промяната-Демократична България“ съобщи водачите на листите си за предстоящите на 27 октомври парламентарни избори. Ето го пълния списък:
МИР 1 Благоевград - Андрей Цеков
МИР 2 Бургас - Явор Божанков
МИР 3 Варна - Даниел Лорер
МИР 4 Велико Търново - Людмила Илиева
МИР 5 Видин - Любен Иванов
МИР 6 Враца - Деница Симеонова
МИР 7 Габрово - Богомил Петков
МИР 8 Добрич - Свилен Трифонов
МИР 9 Кърджали - Сабахтин Гьокче
МИР 10 Кюстендил - Георги Стамов
МИР 11 Ловеч - Искрен Арабаджиев
МИР 12 Монтана - Ванина Вецина
МИР 13 Пазарджик - Ивайло Шотев
МИР 14 Перник - Кирил Петков
МИР 15 Плевен - Богдан Богданов
МИР 16 Пловдив град - Асен Василев
МИР 17 Пловдив област - Йордан Иванов
МИР 18 Разград - Джипо Джипов
МИР 19 Русе - Мартин Димитров
МИР 20 Силистра - Богомил Петков
МИР 21 Сливен - Татяна Султанова
МИР 22 Смолян - Михал Камбарев
МИР 23 София град - Кирил Петков
МИР 24 София град - Надежда Йорданова
МИР 25 София град - Акад. Николай Денков
МИР 26 София област - Атанас Славов
МИР 27 Стара Загора - Радослав Рибарски
МИР 28 Търговище - Илина Мутафчиева
МИР 29 Хасково - Асен Василев
МИР 30 Шумен - Акад. Николай Денков
МИР 31 Ямбол - Мирослав Иванов
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