Пожар горя на покрива на общината в Разград

Запалила се е изолацията на покрива при изрязване на светлинното табло, което е част от ремонтните дейности, извършвани в момента в сградата, обясни кметът Добрин Добрев

Обновена преди 1 час / 26 март 2026, 12:03
Източник: БТА

П ожарът, избухнал на покрива на сградата, в която се помещават общинската и областната администрации в Разград, е потушен. Пламъците лумнали около 10:45 часа, а незабавно към мястото са изпратени три пожарни автомобила, два автомобила на Регионалната дирекция за пожарна безопасност и автомеханична стълба, както и полицейски патрули.

По първоначални данни трима работници от фирмата, извършваща ремонт на сградата, са използвали оксижен за рязане на материали, при което се е запалила изолацията на покрива и светлините на покривното табло, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

„Запалила се е изолацията на покрива при изрязване на светлинното табло, което е част от ремонтните дейности, извършвани в момента в сградата. Евакуацията беше извършена в първите десет минути след установяването на пожара, а пожарната веднага предприе необходимите действия за потушаването му“, обясни кметът Добрин Добрев.

Главен инспектор Радослав Христов, началник на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Разград добави, че евакуацията е извършена при пристигането на екипите. „Няма пострадали граждани и няма значителни материални щети по сградата. Предстоят повторни огледи, а към момента пожарът е потушен“, каза той.

От Областната дирекция на МВР в Разград уточниха, че продължава работата по установяване на щетите и изясняване на обстоятелствата за възникването на пожар.

