Пороен дъжд с градушка наводни улиците в Рудозем

П ороен дъжд с градушка наводни улиците в Рудозем, каза пред БТА кметът на общината Недко Кулевски.

Дъждът е валял в продължение на 30-40 минути. Няма данни за нанесени щети по инфраструктурата в града.

Екип на пожарната почиства шахтите, за да може водата по уличните платна да се оттече.

Кметът Кулевски посочи още, че няма сигнали към този момент за нанесени щети по селскостопанската продукция.

В община Рудозем дъжд не е падал повече от месец и половина.