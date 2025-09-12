България

Пороен дъжд с градушка наводни улиците в Рудозем

В община Рудозем дъжд не е падал повече от месец и половина

12 септември 2025, 18:04
Пороен дъжд с градушка наводни улиците в Рудозем
Източник: iStock/Getty Images

П ороен дъжд с градушка наводни улиците в Рудозем, каза пред БТА кметът на общината Недко Кулевски.

Дъждът е валял в продължение на 30-40 минути. Няма данни за нанесени щети по инфраструктурата в града.

Лятото отказва да си тръгне: До 35° в първите дни на септември

Екип на пожарната почиства шахтите, за да може водата по уличните платна да се оттече.

Кметът Кулевски посочи още, че няма сигнали към този момент за нанесени щети по селскостопанската продукция.

В община Рудозем дъжд не е падал повече от месец и половина. 

Източник: БТА, Елена Павлова    
Рудозем градушка
