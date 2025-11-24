Поискаха нови правила за болничните

Р аботодателят да плаща само първия ден от болничния на работника, предлагат депутати от „Възраждане“ с промени между първо и второ четене на Закона за бюджета на ДОО. За първия ден работодателят ще дължи 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от среднодневното уговорено възнаграждение. Следващите дни да се поемат от НОИ, предвижда законопроектът.

Според тях правилото работодателят да плаща първите три дни от болничния е въведено като временна мярка заради тежкото финансово положение на държавата и невъзможността да се справи с фалшивите болнични. В момента тези условия не са налице, пише в мотивите към законопроекта.

Друго предложение предвижда да отпаднат вноските за втория пенсионен стълб до края на 2026 г.

Става въпрос за задължителното пенсионно осигуряване за всички родени след 1960 г. така според вносителите ще се защитят правата на бъдещите пенсионери и ще се стабилиза Държавното обществено осигуряване.

Дневният минимален размер на обезщетението за безработица да бъде 19,53 евро, а не 9,21 евро, а максималното – 61,07 евро, ане предложените - 54,78 евро.

Паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст да стане 620,20 евро, а на предвидените – 460,17 евро, са други предложения на партията.

Майките да получават пълния размер на обезщетението за бременност и раждане, ако се върнат на работа,

искат още депутатите. Сега е предложено те да получават 75 на сто от обезщетението, а не половината, както е в момента.

Друго предложение предвижда максималният осигурителен доход да нарасне по-малко, като стане 2265 евро, а не 2352 евро.

Партията иска да отпадне и предложението за повишаване на пенсионната вноска с 2 процентни пункта през следващата година и с 1 процентен пункт от 2028 г.