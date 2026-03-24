Никола Цолов получи награда от 25 000 евро за успехи във Формула 2 и Формула 3

Н икола Цолов получи 25 000 евро от Министерството на младежта и спорта. Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев връчи премия в размер на 25 000 евро на българския пилот Никола Цолов. Наградата се предоставя по Наредба №5 на ММС за постигнати изключителни спортни резултати.

Цолов завърши на второ място в крайното класиране на последния си сезон във Формула 3 и спечели откриващото състезание за сезона във Формула 2 в Австралия.

Източник: Министерство на младежта и спорта

"Пишеш история. Това, което правиш, е изключително. Никога не съм си представял, че българин ще постига такива резултати в автомобилния спорт. Ти си гордост и пример за цялата нация. Не спирай да мечтаеш и да покоряваш върхове", заяви министър Илиев по време на награждаването.

Министърът изказа специални благодарности към родителите на Никола - Мирослава и Димитър Цолови, за тяхната подкрепа в развитието на неговата кариера.

По време на срещата бяха обсъдени и предизвикателствата, с които се сблъскват Цолов и неговият екип, като министърът увери, че те могат да разчитат на съдействието на ММС.