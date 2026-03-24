Никола Цолов получи награда от 25 000 евро за успехи във Формула 2 и Формула 3

24 март 2026, 13:33
Н икола Цолов получи 25 000 евро от Министерството на младежта и спорта. Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев връчи премия в размер на 25 000 евро на българския пилот Никола Цолов. Наградата се предоставя по Наредба №5 на ММС за постигнати изключителни спортни резултати.

Цолов завърши на второ място в крайното класиране на последния си сезон във Формула 3 и спечели откриващото състезание за сезона във Формула 2 в Австралия.

"Пишеш история. Това, което правиш, е изключително. Никога не съм си представял, че българин ще постига такива резултати в автомобилния спорт. Ти си гордост и пример за цялата нация. Не спирай да мечтаеш и да покоряваш върхове", заяви министър Илиев по време на награждаването.

Министърът изказа специални благодарности към родителите на Никола - Мирослава и Димитър Цолови, за тяхната подкрепа в развитието на неговата кариера.

По време на срещата бяха обсъдени и предизвикателствата, с които се сблъскват Цолов и неговият екип, като министърът увери, че те могат да разчитат на съдействието на ММС.

ЦИК въвежда аудиофайлове с QR кодове за незрящи избиратели

Мъж простреля три пъти съседа си в Шумен

Николаос Цитиридис излиза на улицата и започва да раздава пари в най-новото шоу на NOVA – Smart Face

Пребиха момче след скандал в двора на училище в Костинброд

Всичко се преобръща за една нощ за тези три зодии

16-годишният, стрелял в класна стая в Хасково, получи обществено порицание

Чък Норис покорил 3187- метров вулкан само месеци преди смъртта си

Над 50 сигнала в МВР за изборни нарушения само за ден

Течен лукс: Къде сервират горещ шоколад за 1000 долара

