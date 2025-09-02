Петкова: Еврозоната е шанс за стабилност и растеж, но не е панацея

Ч ленството на България в еврозоната е гаранция за икономическа и ценова стабилност, гаранция за повече инвестиции, икономически растеж и повишаване на доходите. Членството в еврозоната е една прекрасна възможно да развием страната си в посока, която наистина българските граждани заслужават.
Това заяви министърът на финансите Теменужка Петкова по време на събитие в Бургас, част от Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България, предаде кореспондентът на БГНЕС от морския град.
Финансовият министър обаче предупреди, че членството в еврозоната само по себе си не е панацея.
Ще се наложи да спазваме всички правила, за да може да се възползваме от възможностите, които членството предлага, добави Петкова.
Ключов приоритет на правителството е плавното въвеждане на единната европейска валута, отбеляза Теменужка Петкова.
Тя припомни, че няма държава членка в ЕС, която да се е присъединила към еврозоната и това да е намалил жизнения стандарт на нейните граждани.
В срещата в Бургас изказвания направиха министър-председателят Росен Желязков, управителят на БНБ Димитър Радев, кметът на Бургас Димитър Николов.