Петима ранени, сред които две бременни жени, при катастрофа край Владая

П етима души са ранени при тежка катастрофа с два автомобила край Владая. Сигналът за инцидента е получен в 1:24 часа тази сутрин, съобщиха от Центъра за спешна помощ в София за БНР.

Към мястото са изпратени три линейки.

56-годишен мъж, който е бил шофьор на една от колите, е в критично състояние. Той е с контузия на главата, сътресение на мозъка, открита фрактура на крак и в шоково състояние. Настанен е във ВМА.

До "Пирогов" са транспортирани две бременни жени на 20 и 21 години. Те са с контузии на главите, гръдните кошове и на крака.

С леки контузии са двама мъже от другия автомобил. Не се е наложило транспортирането им до лечебно заведение.