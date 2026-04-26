Пешеходец загина в Пловдивско след удар от автомобил

П ешеходец е починал на място в село Поповица, след като е бил ударен от автомобил, докато пресича главния път в селото, казаха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. Инцидентът е станал малко преди 12:00 часа днес, а пристигналият на място екип на "Спешна помощ" е констатирал смъртта на пешеходеца.

Въпреки бързата реакция на медиците, пострадалият е починал вследствие на получените травми.

По неофициална информация загиналият е работел като гробар в селото. От Областната дирекция на МВР - Пловдив към момента не съобщават допълнителни подробности около причините за катастрофата, като се очаква изясняване на обстоятелствата по случая.