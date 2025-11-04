Пешеходец загина, ударен от линейка в Симеоновград

П ешеходец почина след като беше блъснат от линейка в Симеоновград, съобщаава от Областна дирекция на МВР Хасково.

Сигнал за инцидента е подаден около 10 часа тази сутрин, предаде БНР.

По първоначални данни 64-годишен водач на специализиран автомобил е извършвал маневра на заден ход, на площад пред спешното отделение, когато е блъснал мъж на 66 г.

Той е паднал и е ударил главата си. На път към хасковската болница пострадалият е починал.

Образувано е досъдебно производство. Водачът е задържан за 24ч.