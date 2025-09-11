ПАСЕ предложи спиране на постмониторинга над България

К омисията за мониторинг на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа е предложила да бъде закрит постмониторингът над България.

"Това означава, че занапред страната ни ще бъде наблюдавана само чрез редовните периодични прегледи – както всички останали държави членки", съобщи във Фейсбук Деница Сачева, която е вицепрезидент на ПАСЕ.

По-рано тази година президентът на ПАСЕ Теодорос Росуполус се срещна и обсъдеи темата с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и с премиера Росен Желязков.

Признание за България: Деница Сачева с важен пост в ПАСЕ

"ПАСЕ приветства факта, че България е преодоляла политическата криза и нестабилността – илюстрирани чрез седем поредни предсрочни парламентарни избори между 2021 и 2024 г. – и че през януари 2025 година е сформирано коалиционно правителство, което демонстрира "устойчива политическа воля да се спазват ангажиментите и задълженията, поети в сътрудничество с механизмите на Съвета на Европа", коментира Сачева.

"Комисията също така приветства реформата в Наказателно-процесуалния кодекс и конституционните изменения, ограничаващи правомощията на Прокуратурата, мерките срещу корупцията на високо ниво и приемането на Закона за противодействие на корупцията, Закона за защита на жалбоподателите, и измененията в Закона за обществените поръчки, насочени към повече прозрачност", поясни Сачева.

ПАСЕ ще наблюдава парламентарните избори в България

"Комисията припомня и че реформата на съдебната система и прокуратурата е само частично изпълнена и призовава българските власти да я довършат. Подчертава се и необходимостта да продължим усилията за интеграцията на ромското население, както и за изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека. Окончателното решение за отпадане на постмониторинга ще бъде взето на 1 октомври по време на пленарната сесия на ПАСЕ.

Това е важен момент за България: след 26 години в постмониторингова процедура страната ни е на път да бъде призната като стабилен и равноправен член на европейската демократична общност", подчерта Сачева.