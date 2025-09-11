България

ПАСЕ предложи спиране на постмониторинга над България

За това съобщи Деница Сачева, която е вицепрезидент на ПАСЕ

11 септември 2025, 15:14
Източник: iStock/Getty Images

К омисията за мониторинг на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа е предложила да бъде закрит постмониторингът над България. 

"Това означава, че занапред страната ни ще бъде наблюдавана само чрез редовните периодични прегледи – както всички останали държави членки", съобщи във Фейсбук Деница Сачева, която е вицепрезидент на ПАСЕ.

По-рано тази година президентът на ПАСЕ Теодорос Росуполус се срещна и обсъдеи темата с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и с премиера Росен Желязков.

Признание за България: Деница Сачева с важен пост в ПАСЕ

"ПАСЕ приветства факта, че България е преодоляла политическата криза и нестабилността – илюстрирани чрез седем поредни предсрочни парламентарни избори между 2021 и 2024 г. – и че през януари 2025 година е сформирано коалиционно правителство, което демонстрира "устойчива политическа воля да се спазват ангажиментите и задълженията, поети в сътрудничество с механизмите на Съвета на Европа", коментира Сачева.

"Комисията също така приветства реформата в Наказателно-процесуалния кодекс и конституционните изменения, ограничаващи правомощията на Прокуратурата, мерките срещу корупцията на високо ниво и приемането на Закона за противодействие на корупцията, Закона за защита на жалбоподателите, и измененията в Закона за обществените поръчки, насочени към повече прозрачност", поясни Сачева.

ПАСЕ ще наблюдава парламентарните избори в България

"Комисията припомня и че реформата на съдебната система и прокуратурата е само частично изпълнена и призовава българските власти да я довършат. Подчертава се и необходимостта да продължим усилията за интеграцията на ромското население, както и за изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека. Окончателното решение за отпадане на постмониторинга ще бъде взето на 1 октомври по време на пленарната сесия на ПАСЕ.
Това е важен момент за България: след 26 години в постмониторингова процедура страната ни е на път да бъде призната като стабилен и равноправен член на европейската демократична общност", подчерта Сачева.

Млад австриец загина трагично в Царево

Смразяващо видео вероятно е заснело стрелеца срещу Чарли Кърк, мигове след убийството

Маргарет Тачър предупреди за Путин още преди 25 години

„Слуховете са верни“: Карлос Алкарас е във връзка с бившата на гръцки принц

Еврото не променя договорите: Какво е важно да знаете

Защо котките винаги миришат толкова добре

Ексклузивно

Преди 3 дни
Ексклузивно

Преди 3 дни
Ексклузивно

Преди 3 дни
Ексклузивно

Преди 3 дни

Зеленски поиска оръжия с голям обсег от Тръмп

Свят Преди 9 минути

Междувременно въоръжените сили на Русия превзеха Сосновка

MustArt Short Film & Music Fest се завръща в София на 17 и 18 септември в парк „Хиподрума”

Любопитно Преди 22 минути

Фестивалът за млади творци в областта на късометражното кино и авторската музика е с вход свободен

Скандал в кралския двор на Белгия - принц Лоран призна за таен син

Любопитно Преди 1 час

Това не е първият път, в който семейството признава незаконно дете в рода си

Младежи пребиха и ограбиха шофьор на камион край Видин

България Преди 1 час

На пострадалия е причинена средна телесна повреда

„(Без)опасно за децата“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Земетресение край турската столица Анкара

Свят Преди 2 часа

Трусът е регистриран в 08:24 ч. на дълбочина 11,8 километра

Катастрофа с четирима пострадали на пътя Драгомирово - Цървеняно, движението е ограничено

България Преди 2 часа

Обходният маршрут е през автомагистрала "Струма"

Нов формат на изпитите за 7-и и 10-и клас разтревожи родители и ученици преди 15 септември

България Преди 2 часа

Особено притеснение продължава да буди и бъдещият предмет "Добродетели и религии"

Киър Стармър уволни посланика на Обединеното кралство в САЩ заради връзки с Епстийн

Свят Преди 3 часа

През последните дни американските законодатели публикуваха редица документи, включително писмо от Манделсън, в което той нарича Епстийн свой „най-добър приятел“

Желязков: Позицията на България е ясна, осъждаме нарушаването на въздушното пространство на Полша

България Преди 3 часа

Считаме, че е абсолютно ненужна провокация, която не спомага за успокояване на обстановката между Русия и ЕС, отбеляза премиерът

Министърът на икономиката: Еврото ще даде нови възможности за малките и средни предприятия

Пари Преди 3 часа

Петър Дилов отбеляза, че общата валута ще премахне ненужните разходи за превалутиране и ще улесни достъпа до финансиране

Наследството на Хълк Хоган – единствено синът му наследява милионите

Любопитно Преди 3 часа

Дъщерята на Хълк, Брук Хоган, не е включена в завещанието на баща си

Пожар горя под Аспаруховия мост във Варна (СНИМКИ)

България Преди 3 часа

На място бяха изпратени четири екипа огнеборци

Постижима цел ли е изграждането на ядрен реактор на Луната

Свят Преди 3 часа

НАСА възнамерява да изгради ядрен реактор на Луната до 2030 г., но е трудно да се каже дали ще успее да осъществи плана си, коментират експерти

Ново начало: Четири зодии ще намерят покой и свобода от миналото

Любопитно Преди 4 часа

Макар да е съпроводено със страх и несигурност, новото начало винаги носи възможност за растеж и промяна

Желязков: Полемиката около въвеждането на еврото е по-скоро политически въпрос

Пари Преди 4 часа

Според премиера членството на България в еврозоната е последната стъпка към пълноценната европейска интеграция в структурите и системите на Европейския съюз

