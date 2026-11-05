Парламентът разреши на компании с акции с повече гласове да излязат на пазара за растеж

П арламентът прие окончателно на второ четене промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с които се модернизира нормативната рамка на българския капиталов пазар. Измененията въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2024/2810 и дават възможност на дружества с акции с право на повече от един глас да бъдат допуснати до търговия на многостранна система за търговия, включително на пазар за растеж на малки и средни предприятия.

С приетите текстове акционерно дружество, чиито акции все още не се търгуват на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, ще може да въведе структура с акции с право на повече гласове. Целта е впоследствие акциите му да бъдат допуснати до търговия на многостранна система.

Решението за въвеждане на такава структура, както и за промяната ѝ, включително за премахване на засилените права на глас, ще се приема с квалифицирано мнозинство от най-малко две трети от всеки клас акции, представени на общото събрание.

Възможност за запазване на контрола

Новата уредба предвижда механизъм, който позволява на основателите и други акционери в дадено дружество да запазят по-голямо влияние върху управлението му чрез акции с повече гласове. Така се цели да бъдат намалени пречките пред иновативните стартиращи компании, които искат да привлекат капитал чрез допускане на акциите си до търговия.

За защита на миноритарните акционери е предвиден двоен праг на квалифицираното мнозинство. Решенията на общото събрание, за които според Търговския закон се изисква такова мнозинство, ще трябва да бъдат одобрени едновременно с необходимия дял от подадените гласове и от представените на събранието акции.

Изисквания за прозрачност

Промените въвеждат и допълнителни изисквания за публичност. Дружествата ще трябва да оповестяват информация за различните класове акции, правата и ограниченията, свързани с тях, както и за притежателите на акции с право на повече гласове, когато те представляват над 5% от правата на глас.

Разпоредбите, свързани с търговията с акции с право на повече гласове, се предвижда да влязат в сила на 5 декември 2026 г.