Медицински хеликоптер транспортира от Ямбол до София мъж, пострадал от ъглошлайф

Пациентът, който е постъпил по-рано днес в спешния център в Ямбол, е бил с ампутирана лява ръка

14 септември 2025, 20:27
Медицински хеликоптер транспортира от Ямбол до София мъж, пострадал от ъглошлайф
Източник: Пресцентъра на Министерството на здравеопазването

63-годишен пациент от Ямбол е транспортиран с медицински хеликоптер до столичната  болница "Софиямед". Това е първият случай на използване на въздушна линейка в Ямболска област.

Медицинският хеликоптер е кацнал в 13:30 часа на градския стадион след координация между Министерството на здравеопазването и Центъра за спешна медицинска помощ в Ямбол.

Пациентът, който е постъпил по-рано днес в спешния център в Ямбол, е бил с ампутирана лява ръка.

По неофициална информация той се е наранил при работа с ъглошлайф в домашни условия, първоначално е стабилизиран, а по- късно екипът на болницата е предприел действия за неговото транспортиране до болнично заведение в София.В съобщение до медиите, разпространено от МБАЛ "Св. Пантелеймон" в Ямбол се казва, че ситуацията показа колко ценна и необходима е системата за въздушна спешна помощ и благодарят за бързата реакция  на институциите.

Източник: БГНЕС    
