"Чух викове и хвърляне на мебели": Труп на жена е открит в багажник на кола в Лондон, започна издирване на съпруга ѝ

З ловещо убийство шокира Лондон. Труп на жена е откри в багажник на кола.

От полицията съобщават, че започва международно издирване на съпруга на убита жена. Тялото на Харшита Брела беше намерено в четвъртък в Източен Лондон, на десетки километри от дома ѝ в Корби.

В неделя полицията на Нортхемптъншър съобщи, че издирва Панкай Ламба, който според докладите е напуснал страната.

Екипът на Sky News предава, че жената е била под закрилата на съдебна заповед, предназначена за жертви на домашно насилие.

„Нашите разследвания ни водят до подозрението, че Харшита е била убита в Нортхемптъншир по-рано този месец от съпруга си Панкай Ламба. Подозираме, че Ламба е транспортирал тялото на Харшита от Нортхамптъншир до Илфорд с кола“, заяви главен инспектор Пол Кеш.

„Бързото разследване“ е направено, след като в сряда със силите на реда се е свързал човек, загрижен за здравето на Брела. След като тя не е отворила вратата на дома си в Skegness Walk, Corby, е започнало разследване за изчезнал човек.

Тялото ѝ е намерено в багажника на автомобил в ранните часове на четвъртък сутринта. При аутопсията, извършена в Кралската болница в Лестър в петък, е установено, че тя е била убита.

„Чух викове и хвърляне на мебели”

Близки съседи описват дома на Брела като “къща с много обитатели”.

По случая работят повече от 60 детективи, като разследването включва обиколки от къща на къща и претърсване на имоти, както и преглед на видеонаблюдение.

Служителите провеждат разследвания на три места: Скегнес Уок и Стъртън Уок в Корби и Бризбейн Роуд, Илфорд, където е намерено тялото на Брела.

Съседка от Стъртън Уолк е заявила, че е виждала Брела в района и че наскоро е чула „много викове и блъскане“ от дома ѝ.

