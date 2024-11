Труп на жена е намерен в багажник на кола в Лондон

Т руп на жена е намерен в багажник на кола в Източен Лондон. Полицията в Корби е идентифицирала жената като Харшита Брела, 24-годишна.

Органите на реда съобщиха, че Брела може да е станала жертва на „целенасочено похищение“, и започнаха разследване на убийството.

„Бързото“ разследване е започнало, след като в сряда представител на обществеността се е свързал с полицията с опасения за благосъстоянието на Брела. Служителите са изпратени в дома ѝ в Корби, но след като не я открили, започнали разследване за изчезнал човек.

Това довело до откриването на тялото ѝ в багажника на кола в четвъртък.

В петък в Кралската болница на Лестър беше извършена аутопсия, която установи, че Брела е била убита, предава Sky News.

Woman found murdered in car boot in Ilford named as Harshita Brella.https://t.co/7OFKIJBp3M