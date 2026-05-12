Откриха тяло на мъж на жп линията между Змейово и Стара Загора

Т яло на мъж е открито на железопътната линия между гарите Змейово - Стара Загора в неделя, съобщиха от Областна дирекция на МВР. На спешния телефон 112 минути след 7:00 часа сутринта е получен сигнал от мъж, че на железния път има легнал човек. На място е изпратен полицейски екип, който открил тялото на мъж, чиято самоличност не е установена.

По случая е назначена медицинска експертиза, която да установи дали мъжът е бил блъснат от влак, съобщи за БТА говорителят на Окръжната прокуратура в Стара Загора - прокурор Георги Николов. Той уточни, че в момента се води разследване и съдебните лекари ще установят причина за смъртта.

Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства по случая продължава в рамките на започнато досъдебно производство.

На същата пътна отсечка през месец март жена загина ,след като бе ударена от влак.