Откриха паметник на ген. Владимир Вазов в София

Паметникът се намира на бул. „Владимир Вазов", на ъгъла с ул. „Панайот Хитов"

6 септември 2025, 13:41
Откриха паметник на ген. Владимир Вазов в София
Паметникът на ген. Владимир Вазов в София   
Източник: БТА

Паметник на ген. Владимир Вазов беше открит в София в Деня на Съединението. На събитието присъстваха кметът на София Васил Терзиев, министърът на правосъдието Георги Георгиев, зам.-министърът на културата Тодор Чобанов, изпълнителният директор на „Сиела Норма“ Веселин Тодоров, генералният директор на БТА, общински съветници и граждани.

Паметникът се намира на бул. „Владимир Вазов“, на ъгъла с ул. „Панайот Хитов“.

Монументът е създаден от скулптора Борис Борисов, а проектът е реализиран по инициатива и с дарителската подкрепа на „Сиела Норма“. Поставянето му е одобрено с решение на Столичния общински съвет.

„Нека този паметник бъде не просто спомен, а вдъхновение. Ген. Владимир Вазов е велик българин, чиято памет трябва да почитаме и чието дело не трябва да оставяме в небитието“, каза кметът на София Васил Терзиев при откриването на монумента в столицата. Терзиев посочи, че паметникът не е само жест на историческа благодарност, а послание към всички нас за гражданска отговорност, професионализъм и личен морал.

Терзиев припомни думите на ген. Вазов, произнесени при избора му за кмет на София: „Ние имаме дълг и трябва непременно да направим всичко, което е възможно.

Пред общото благо на столицата ще заглъхнат партийните и частни интереси. Ние всички трябва да се почувстваме като софийски граждани с еднакви и общи интереси, с еднакви задължения.

Ще трябва да си подадем дружно ръка и на дело да осъществим и да покажем хубавия девиз – „Съединението прави силата“. Столицата е една малка държава и ако така присърце се заловим за работа, бъдете уверени, че ще се създадат условия, при които нашата млада столица не само ще расте без да старее, но тя постоянно и бързо ще се разхубавява, ще става все по-приветлива, чиста, хигиенична и благоустроена, та да служи за пример не само на другите български градове, но и на градовете на чуждите държави, за да бъде една истинска столица на Балканите“.

Кметът на София посочи, че паметникът не е само жест на историческа благодарност, а послание към всички нас за гражданска отговорност, професионализъм и личен морал. „Много е важно не само да имаш герои, които се раждат по време на битки, но историята да ги помни и почита, и да се вслушваме в това, което те са ни оставили като завет“, добави пред медиите Васил Терзиев.

„Ген. Владимир Вазов е не само велик воин, той е и строител на съвременна България“,

заяви министърът на правосъдието Георги Георгиев. Той добави, че като градоначалник на София ген. Вазов има изключително значение за придаване на европейския облик на столицата – от градския транспорт и неговата модернизация през изграждането на познатите ни до днес градски и културни институции, поставя началото на строителството на Рилския водопровод и слага край на политическите чистки в Общината.

„Ген. Владимир Вазов е един от най-великите съвременни пълководци и един от най-великите кметове на София“, каза Веселин Тозоров. Той отбеляза, че амбицията е била паметникът да бъде открит през месец май, когато е годишнината от рождението на ген. Владимир Вазов и 80 години от смъртта му.

„Днешният светъл празник може би е другата най-подходящата дата, символ на най-голямото постижение на българския народ, който той сам прави в изграждането на своята държава и само няколко дни преди Деня на София и годишнината на битката при Дойран“, посочи той.

Източник: БТА/Константин Костов    
София паметник генерал Владимир Вазов
<p>Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе</p>
Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе

Зеленски отговори на Путин за Москва
Зеленски отговори на Путин за Москва

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Виц на деня

- Извинете, някъде в това село продават ли ракия? - Църквата ей там виждате ли? - Да! - Освен в нея, навсякъде.
Прочети целия
