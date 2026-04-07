България

КС ще разгледа спорното решение на парламента за борба с ценовия шок

Съдът ще разгледа по същество искането на МС те да бъдат обявени за противоконституционни

7 април 2026, 13:56
Източник: БТА

К онституционният съд допусна за разглеждане по същество делото по искане на Министерския съвет (МС) за установяване на противоконституционност на решение на Народното събрание от 13 март, свързано с предприемането на мерки срещу ценовия шок, породен от високите цени на суровия петрол и природния газ, съобщиха от пресцентъра на съда.

В заседанието участваха всички 12 конституционни съдии. Определението беше прието единодушно. 

КС образува дело по искането на МС за наложените от НС мерки за горивата

Решението на парламента предвижда Министерският съвет да разработи и приеме мерки за подпомагане на най-уязвимите социални групи с доходи под прага на бедност, включително чрез разширяване на програмите за енергийно подпомагане.

На първо четене: НС прие мерки срещу ценовия шок на енергийните пазари

По отношение на подкрепата за предприятията и публичните услуги, засегнати от увеличените разходи за енергийни ресурси, кабинетът следва да разработи мерки и програма, насочени към транспортния сектор, градския транспорт, лечебни заведения, училища, детски градини и ясли, както и към земеделските производители.

МС сезира КС заради наложените от парламента мерки за горивата

МС обсъжда ново искане за сезиране на КС заради цените на горивата

НС възложи на МС да предприеме мерки срещу ценовия шок от поскъпването на петрола и газа

Източник: Марин Колев, БТА    
КС МС НС горива мерки цени
Последвайте ни
Почина българската народна певица Янка Рупкина

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Дъжд и сняг за Великден - температури от минус 2° до 15° в следващите дни

Секретна бележка на разузнаването разкри къде е новият лидер на Иран: Моджтаба Хаменей е в критично състояние и не може да управлява

Осезаемо забавяне на продажбите на имоти в големите градове

pariteni.bg
13 породи кучета, които линеят повече, отколкото очаквате

13 породи кучета, които линеят повече, отколкото очаквате

dogsandcats.bg
Ексклузивно

Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"

Преди 1 ден
Ексклузивно

Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение

Преди 1 ден
Ексклузивно

Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес

Преди 1 ден
Ексклузивно

Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Алтернатива на Ормузкия проток: Турция откри нов транзитен коридор за стоки от Саудитска Арабия

Анкара вече е започнала да издава транзитни визи в рамките на новото споразумение

Истанбул

Стрелба край израелското консулство в Истанбул

Откриха първия строук център в столичната болница "Св. Анна"

Финансирането на инициативата се осигурява по Плана за възстановяване и устойчивост

Червено ниво на опасност: Мощна магнитна буря от 6-а степен удря Земята

K-индекс 6 се очаква в четвъртък. Лекарите предупреждават за главоболие, скокове в кръвното и безсъние. Вижте пълния график на магнитните бури по дни

Край на спекулациите: Ким Кардашиян и Луис Хамилтън потвърдиха връзката си

Риалити звездата и седемкратният шампион от Формула 1 потвърдиха слуховете за връзката си с ефектно видео от Япония. Двамата бяха забелязани на среднощно дрифт приключение в Токио, което сложи край на спекулациите за отношенията им

„Време за надежда" по Великден

Екипът на Прогнозата за времето на NOVA търси дом на четири бездомни кучета

ЦИК: Допълнително по 15 евро ще получат членовете на СИК, ако предадат протоколите си без грешки

Това съобщи заместник-председателят на Централната избирателна комисия Росица Матева

Рядко двойно затъмнение през август 2026 г. - кога и къде да го наблюдавате

През август 2026 г. ни очаква рядък "двоен" сезон на затъмненията - пълно слънчево затъмнение на 12 август и частично лунно затъмнение на 28 август, видими в различни части на света, като България ще наблюдава частични фази

Машинист загина, а 13 пътници бяха ранени при катастрофа между влак и камион във Франция

Железопътното движение между Ланс и Бетюн е временно преустановено

,

„Супер Марио Галактиката: Филмът" е най-гледан в киносалоните у нас през миналата седмица

„Супер Марио Галактиката“ превзе родните кина, привличайки половината от зрителите у нас миналия уикенд. Анимацията измести Райън Гослинг от върха, докато романтика със Зендая и Патисън допълва челната тройка в една по-слаба за киното седмица

United Group разшири оптичната си мрежа в региона с напълно изградения подземен оптичен кабел между Атина и Солун

България и Румъния обсъдиха газови доставки, енергийни проекти и нов мост над Дунав

Колко унижение може да понесе Джей Ди Ванс?

На великденски обяд в Белия дом президентът Тръмп реши да забавлява присъстващите, като унижи своя "подгласник"

Мелания и Доналд Тръмп до великденски заек в Белия дом

„Бием се за вашето бъдеще" - Мелания Тръмп към децата в Иран на Великден

Президентът на САЩ не може да спре да говори за Иран дори застанал до великденски заек и аудитория от деца

Снимката е архивна

Могат ли САЩ наистина да напуснат НАТО?

Доналд Тръмп вече многократно заяви, че сериозно обмисля да изтегли САЩ от НАТО

Минута мълчание в Космоса: Гафът по време на разговора на Тръмп с „Артемис II"

Видео с едноминутно мълчание между Доналд Тръмп и екипажа на „Артемис II“ стана хит в социалните мрежи. Докато астронавтите се намират на рекордните 400 000 км от Земята, странната пауза в ефир предизвика вълна от коментари и спорове кой е виновен

Всичко от днес

От мрежата

Холандска овчарка и Белгийска Малиноа: по какво се различават

dogsandcats.bg

Кой вид упражнения е подходящ за вашето куче?

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg
1

Слънцето изгрява за Цветница

sinoptik.bg

Най-сладкият отбор: Великденът на Парис Хилтън разтопи мрежата

Edna.bg

Ирина и Иван посрещат Великден в Гърция

Edna.bg

Официално: Хари Магуайър остава в Манчестър Юнайтед

Gong.bg

Кметът на Добрич отговори на Веласкес за терена

Gong.bg

Завинаги замлъкна гласът на Янка Рупкина

Nova.bg

Обявиха жълт код за опасно време в цяла България

Nova.bg