„Време за надежда“ по Великден

П о време на великденските празници, водещите на Прогнозата за времето на NOVA отново насочват вниманието към бездомните животни. За пети пореден път благотворителната инициатива „Време за надежда“ ще превърне четири кучета – Капучино, Марта, Джинджър и Бък в ко-водещи в опит да им намери сигурен дом.

В централната емисия на новините на NOVA от 10 до 13 април до водещите Деница Стоянова, Никол Станкулова и Николай Василковски ще застанат четири пухкави кандидати за осиновяване, всеки с история, която търси своя щастлив край.

Сред тях е Капучино – младо и енергично куче, чийто брат вече намери своя дом по време на миналогодишното издание на кампанията. Днес той очаква своя шанс. Кучето Марта е ентусиазирана и чувствителна и има нужда от спокойствие и правилна грижа. Малкият Джинджър е много игриво куче, което се учи на доверие и търси своите стопани, а Бък – най-малкият от всички, е дружелюбен и адаптивен, с огромен потенциал да се превърне във верен семеен приятел. Всички те обитават приюта в Сеславци и се надяват да открият любящи стопани. Водещите напомнят на хората, че взимането на домашен любимец трябва да бъде осъзнат избор, защото грижата за куче е системна и постоянна.

Кампанията „Време за надежда“ стартира в края на 2021 г. Екипът на Прогнозата за времето на NOVA осъществи нейните издания в партньорство с различни организации, които имат отношение към опазването на живота на бездомните животни и намирането на постоянен дом за тях. Коледните и великденското издание на инициативата помогнаха на десетки кучета да намерят своите истински стопани.

Петото издание на кампанията „Време за надежда“ се осъществява в партньорство с „Екоравновесие“.

Още информация може да намерите и на сайта на организацията: www.ecoravnovesie.sofia.bg

Запознайте се с първото куче, готово да открие своето ново семейство, на 10 април в Прогнозата за времето в централната емисия новини на NOVA!

бездомни животни осиновяване на кучета Време за надежда NOVA Великденски празници благотворителна инициатива приют Сеславци ко-водещи кучета Екоравновесие отговорно стопанисване
Почина българската народна певица Янка Рупкина

Почина българската народна певица Янка Рупкина

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Дъжд и сняг за Великден - температури от минус 2° до 15° в следващите дни

Дъжд и сняг за Великден - температури от минус 2° до 15° в следващите дни

Секретна бележка на разузнаването разкри къде е новият лидер на Иран: Моджтаба Хаменей е в критично състояние и не може да управлява

Секретна бележка на разузнаването разкри къде е новият лидер на Иран: Моджтаба Хаменей е в критично състояние и не може да управлява

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Тийнейджърите не само пишат съобщения, а правят и TikTok видеа, докато шофират

Тийнейджърите не само пишат съобщения, а правят и TikTok видеа, докато шофират

carmarket.bg
<p>Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"</p>
Ексклузивно

Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"

Преди 1 ден
<p>Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение</p>
Ексклузивно

Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение

Преди 1 ден
Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес
Ексклузивно

Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес

Преди 1 ден
<p>Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем</p>
Ексклузивно

Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем

Преди 1 ден
<p>Тъкър Карлсън разкритикува Тръмп за публикаци с нецензурна на Великден</p>

"Отвратително на всяко ниво": Тъкър Карлсън разкритикува Доналд Тръмп за публикаци с нецензурна на Великден

Свят Преди 5 минути

Бившият водещ на Fox News осъди американския президент за това, че "се подиграва" с исляма

Край на безпаричието: Три зодии се измъкват от финансовия капан

Край на безпаричието: Три зодии се измъкват от финансовия капан

Любопитно Преди 25 минути

През април 2026 г. финансовото положение може да се промени за определени зодиакални знаци след труден период. Това бележи преход към по-стабилна фаза, с нови възможности за доходи и разрешаване на парични въпроси

<p>Алтернатива: Турция откри нов транзитен коридор за стоки от Саудитска Арабия</p>

Алтернатива на Ормузкия проток: Турция откри нов транзитен коридор за стоки от Саудитска Арабия

Свят Преди 1 час

Анкара вече е започнала да издава транзитни визи в рамките на новото споразумение

Истанбул

Стрелба край израелското консулство в Истанбул

Свят Преди 1 час

Жена и дете са с опасност за живота след катастрофата край Добрич

Жена и дете са с опасност за живота след катастрофата край Добрич

България Преди 1 час

На място на инцидента загина жена

Откриха първия строук център в столичната болница "Св. Анна"

Откриха първия строук център в столичната болница "Св. Анна"

България Преди 1 час

Финансирането на инициативата се осигурява по Плана за възстановяване и устойчивост

Червено ниво на опасност: Мощна магнитна буря от 6-а степен удря Земята

Червено ниво на опасност: Мощна магнитна буря от 6-а степен удря Земята

Любопитно Преди 1 час

K-индекс 6 се очаква в четвъртък. Лекарите предупреждават за главоболие, скокове в кръвното и безсъние. Вижте пълния график на магнитните бури по дни

Край на спекулациите: Ким Кардашиян и Луис Хамилтън потвърдиха връзката си

Край на спекулациите: Ким Кардашиян и Луис Хамилтън потвърдиха връзката си

Любопитно Преди 1 час

Риалити звездата и седемкратният шампион от Формула 1 потвърдиха слуховете за връзката си с ефектно видео от Япония. Двамата бяха забелязани на среднощно дрифт приключение в Токио, което сложи край на спекулациите за отношенията им

<p>Луната ще &quot;отхапе&quot;&nbsp;малка част от слънчевия диск в България&nbsp;</p>

Рядко двойно затъмнение през август 2026 г. - кога и къде да го наблюдавате

Любопитно Преди 1 час

През август 2026 г. ни очаква рядък "двоен" сезон на затъмненията - пълно слънчево затъмнение на 12 август и частично лунно затъмнение на 28 август, видими в различни части на света, като България ще наблюдава частични фази

Машинист загина, а 13 пътници бяха ранени при катастрофа между влак и камион във Франция

Машинист загина, а 13 пътници бяха ранени при катастрофа между влак и камион във Франция

Свят Преди 2 часа

Железопътното движение между Ланс и Бетюн е временно преустановено

,

„Супер Марио Галактиката: Филмът" е най-гледан в киносалоните у нас през миналата седмица

Любопитно Преди 2 часа

„Супер Марио Галактиката“ превзе родните кина, привличайки половината от зрителите у нас миналия уикенд. Анимацията измести Райън Гослинг от върха, докато романтика със Зендая и Патисън допълва челната тройка в една по-слаба за киното седмица

United Group разшири оптичната си мрежа в региона с напълно изградения подземен оптичен кабел между Атина и Солун

United Group разшири оптичната си мрежа в региона с напълно изградения подземен оптичен кабел между Атина и Солун

Свят Преди 2 часа

България и Румъния обсъдиха газови доставки, енергийни проекти и нов мост над Дунав

България и Румъния обсъдиха газови доставки, енергийни проекти и нов мост над Дунав

България Преди 2 часа

<p>&quot;Културен хероин&quot;:&nbsp;Колко унижение може да понесе Джей Ди Ванс?</p>

Колко унижение може да понесе Джей Ди Ванс?

Свят Преди 2 часа

На великденски обяд в Белия дом президентът Тръмп реши да забавлява присъстващите, като унижи своя "подгласник"

Мелания и Доналд Тръмп до великденски заек в Белия дом

„Бием се за вашето бъдеще“ - Мелания Тръмп към децата в Иран на Великден

Свят Преди 2 часа

Президентът на САЩ не може да спре да говори за Иран дори застанал до великденски заек и аудитория от деца

Снимката е архивна

Могат ли САЩ наистина да напуснат НАТО?

Свят Преди 2 часа

Доналд Тръмп вече многократно заяви, че сериозно обмисля да изтегли САЩ от НАТО

Холандска овчарка и Белгийска Малиноа: по какво се различават

dogsandcats.bg

Кой вид упражнения е подходящ за вашето куче?

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg
1

Слънцето изгрява за Цветница

sinoptik.bg

Най-сладкият отбор: Великденът на Парис Хилтън разтопи мрежата

Edna.bg

Ирина и Иван посрещат Великден в Гърция

Edna.bg

Официално: Хари Магуайър остава в Манчестър Юнайтед

Gong.bg

Кметът на Добрич отговори на Веласкес за терена

Gong.bg

Завинаги замлъкна гласът на Янка Рупкина

Nova.bg

Обявиха жълт код за опасно време в цяла България

Nova.bg