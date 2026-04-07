Стрелба край израелското консулство в Истанбул

С трелба е избухнала в района на консулството на Израел в турския мегаполис Истанбул, съобщава Би Би Си (BBC). Местните медии съобщиха за трима убити, а двама полицейски служители са били ранени. Малко по-късно властите обявиха, че един нападател е убит, а други двама - неутрализирани.

От министерство на правосъдието на Турция потвърдиха, че разследват стрелба край консулството.

Международните агенции Ройтерс и АФП съобщиха, че в момента в Турция няма израелски дипломати нито в консулството, нито в посолството в Анкара.

Губернаторът на Истанбул Давут Гюл заяви, че един нападател е бил убит, а други двама са „неутрализирани“, според изявление, разпространено от CNN Turk. „Извършена е атака срещу нашите полицейски сили. Двама от нашите полицаи са ранени. Един от терористите е убит, а други двама са неутрализирани с наранявания. Тази голяма атака е била преодоляна с минимални щети благодарение на предпазните мерки, предприети от нашата полиция“.