Осъдиха „Булгаргаз“ да разкрие данните за „Боташ“

А дминистративният съд София-град отмени отказа на „Булгаргаз“ да предостави информация за реално доставените количества природен газ и извършените плащания по договора с турската държавна компания „Боташ“ за периода 2023-2025 г. Решението е окончателно.

Делото е образувано по заявление по Закона за достъп до обществена информация на Factcheck.bg. Оттам са поискали данни за реално получените количества газ по договора през 2023, 2024 и 2025 г., както и за платените суми за всяка от годините.

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От „Булгаргаз“ са отказали достъп, като са се позовали на продължаващото предоговаряне на споразумението и на търговска тайна.

Съдът обаче е приел, че поисканата информация е от обществен интерес, тъй като показва как държавно дружество разходва публични средства и какви количества газ са получени срещу тях. Магистратите са посочили, че „Булгаргаз“ е задължен субект по ЗДОИ, защото е държавната собственост чрез „Българския енергиен холдинг“.

Според съда при разходването на публични средства е налице презумпция за надделяващ обществен интерес, която „Булгаргаз“ не е успял да обори. Разкриването на данните ще позволи да се оцени дали средствата са изразходвани целесъобразно, икономично и ефективно.

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Съдът е уточнил, че искането не обхваща целия договор или бъдещи условия по него, а само вече извършените доставки и платените за тях суми. Освен това за част от периода - от 2023 г. до юни 2024 г., е изтекъл двугодишният срок, в който може да се прилага ограничението за информация, свързана с преговори.

Магистратите са отменили отказа като незаконосъобразен и са върнали преписката на „Булгаргаз“ за ново произнасяне в 14-дневен срок, при което поисканата информация трябва да бъде предоставена. Дружеството е осъдено и да плати разноските по делото.

От Factcheck.bg посочват, че липсата на публични данни за договора с „Боташ“ е позволила темата да бъде използвана в политически кампании и да се разпространяват противоречиви твърдения за ползите и вредите от споразумението и добавят, че ще публикуват данните за реално извършените доставки и плащанията, след като „Булгаргаз“ ги предостави.