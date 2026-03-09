Опит за убийство: Мъж прегази съпругата си след гонка в Обручище, тестът му е пложителен за наркотици

О пит за убийство е извършен в неделя около полунощ в село Обручище, Гълъбово. По първоначална информация мъж е преследвал съпругата си с автомобил и умишлено я е прегазил, предава NOVA .

Разследват убийство на жена в село Обручище

На място били изпратени екипи на полицията и спешна помощ. Пострадалата жена е транспортирана в университетска болница, където е настанена за лечение. Лекарите съобщават, че тя е с тежки наранявания и с опасност за живота.

Извършителят е задържан от полицията. При направения тест той е дал положителна проба за наркотици.