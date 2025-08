Осъден изнасилвач се бори да остане в парламента в Австралия

А встралийски политик, осъден за изнасилване, води борба – от затворническата си килия – да запази мястото си като член на парламента на щата Нов Южен Уелс (NSW).

Миналия месец Гарет Уорд, 44 г., бе признат за виновен в сексуално насилие над двама млади мъже на възраст 18 и 24 години, извършено в дома му между 2013 и 2015 година. В момента той се намира в ареста, очаквайки произнасянето на присъдата, пише BBC.

Щатският парламент на NSW планираше да изгони 44-годишния депутат тази седмица, след като той отказа да подаде оставка след осъждащото решение.

The NSW government says the Supreme Court has no power to prevent it from expelling convicted sex offender MP Gareth Ward, who continues to receive his parliamentary salary while in jail. https://t.co/djOGt4W8VA