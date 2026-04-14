Проверяват 7 държавни болници заради цени на скъпоструващи лекарства

П рави се одит в 7 държавни болници – четири в София и три в провинцията, заради цените на скъпоструващите лекарства, които са извън позитивния списък. Това съобщи служебният заместник-министър на здравеопазването и член на Надзорния съвет на НЗОК Владимир Афенлиев на пресконференция в ресорното министерство, предаде БГНЕС.

Плаща ли НЗОК 150 и 1050 лв. за едно и също лекарство

"Скъпоструващите лекарства са лекарствата, които са извън позитивния лекарствен списък и се закупуват от болницата за конкретния пациент. Едните са изобщо нерегистрирани, другите са регистрирани в ЕС. Финансирането е въз основа на трансфер на Министерството на здравеопазването (МЗ) към НЗОК", поясни Афенлиев.

Той обясни, че има ръст във финансово изражение, като нарастването не се дължи само на увеличения брой заповеди, а по-скоро на увеличение на някои цени.

"Тези цени не подлежат на регулация в България", уточни зам.-министърът.

Разликата в цените на лекарствата – около 700%

Афенлиев посочи, че проблемът е, че има доста голяма липса на прозрачност в изразходването на тези средства, липса на детайлна отчетност от страна на НЗОК към МЗ и липса на контрол на цените.

По думите му един медикамент, който в София е закупен за 2300 – 2400 лв., държавна болница в Пловдив го е закупила за 15 210 лв. За друг медикамент болница в София е заплатила 517 лв., а болница в Пловдив – 8 500 лв.

"В тези държавни болници вече се извършва одит по темата", обяви Афенлиев.

"Здравното министерство има намерение да въведе промени в реда, така че да има някаква регулация в цените", добави той.

Защо поскъпват лекарствата?

Само за една година държавата е платила в пъти повече за едни и същи лекарства. Това произтича от установените разлики между най-ниските и най-високите отчетени цени от лечебните заведения за едно и също лекарство, стана ясно още от пресконференцията, като бе отбелязано, че това е финансов ресурс, който би могъл да бъде ефективно изразходван и насочен към други нуждаещи се пациенти в системата.

Сред мерките, които здравното министерство следва да предприеме, са още надграждане на електронната система на отчитане в болничната аптека.

Подготвени са промени в Наредба 2 и в Наредба 3, които щ бъдат пуснати за обществено обсъждане.