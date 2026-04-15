Инфлация удари румънските домати, стигат 20 евро

М есец преди началото на сезона, румънските производители на домати пуснаха в продажба първата си продукция. На един от известните пазари в Букурещ – този на площад „Домений“ в Сектор 1, килограм червени домати се продава за близо 100 леи или 20 евро, показва проверка на БТА.

„По-евтино е да се донесат екзотични плодове от Малайзия, отколкото да се купуват зеленчуци от дворовете на румънски фермери, субсидирани от държавата. Цените се утрояват от оранжерията до сергиите“, пише „Гъндул“ и отбелязва, че около Букурещ няма много оранжерии за домати.

Като основни причини за високите цени експертите в страната посочват необичайно студеното време тази пролет, по-високите разход за отопление, по-високите цени на горивата и инфлацията.

„Тази година е с най-високите разходи през последните години. Цената на румънските екстра ранни домати, тези, които сега се берат от оранжериите, може да се окаже и сред най-високите в Европа. Главно поради увеличение на цените на горивата, труда, семената. Разходът на гориво е бил двойно по-висок в сравнение с последните три-четири зими“, коментира пред „Аджепрес“ председателят на Съюза на земеделските производители в Олт Йон Паунел.

Сравнение на цените в големите супермаркети показва, че румънските домати са между три и четири пъти по-скъпи от вносните. Килограм домати внос от Турция струват 17 леи за килограм (3,34 eвро), а испанските чери домати се продават за 18 леи за килограм (3,54 евро).