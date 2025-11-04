Ново развитие по делото за жестокото убийство в Гоце Делчев

С осъдителна присъда приключи делото за убийство на 39-годишен мъж в Гоце Делчев на първа съдебна инстанция.

Подсъдимите по делото – извършителят, на 39 години от Божурище, и помагачът, жена на 23 години от Гоце Делчев, са предадени на съд с обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Благоевград.

Подсъдимият е осъждан десет пъти за различни престъпления от общ характер, като последното му наложено наказание лишаване от свобода той изтърпял през август 2022 г.

В края на юли 2023 г. убитият пристигнал в Гоце Делчев, за да се срещне с жената, с която бил в обтегнати отношения.

През нощта на 02.08.2023 г. подсъдимият ѝ казал да напише съобщение на жертвата, с когото тя по-рано имала връзка и да му предложи да се срещнат. Подсъдимата изпълнила желанието му, а след това се обадила на убития по телефона с предложение да се видят. Първоначално мъжът отказал, но в следващ разговор се съгласил да се срещнат.

Подсъдимата отвела подсъдимия на уговореното място, като двамата били решени да потърсят възмездие по повод подозренията им, че убитият злепоставя жената с публикации в интернет.

При пристигането на жертвата на мястото на срещата в Гоце Делчев убиецът му нанесъл удар с носения от него нож в областта на шията. Пострадалият побягнал, но вследствие на прорязване на сънната му артерия и остра кръвозагуба паднал и починал на улицата.

Подсъдимите напуснали местопрестъплението и с автобус отпътували за София, където били задържани от полицейските служители.

Съдът призна за виновен извършителя на убийството, като го осъди на 20 години лишаване от свобода. Неговият помагач е осъдена на 6 години лишаване от свобода.

Осъдителната присъда подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд.