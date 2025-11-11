Даваме над 114 млн. лв. за експлоатация на МиГ-29 и Су-25 през 2026 г.

П рогнозните разходи за експлоатацията на самолетите МиГ-29 и Су-25 за 2026 г. ще бъде с 10 млн. лв. по-голяма, отколкото за предходните две години 2024-2025 г.

За предстоящата година Министерството на отбраната е предвидило, че експлоатацията на двата стари съветски самолета ще струва общо малко над 114 млн. лв. срещу 104 млн., които са били заложени за тази и миналата година.

България няма да „паркира“ МиГ-29 до 2028 г.

Поддръжката на МиГ-29 ще струва 86.4 млн. лв., а на Су-25 – 27.6 млн. лв. Разчетите са направени за услуги и доставки, основани на годишното планиране и експлоатационната статистика за двата типа самолети.

В сумата за 2024 и 2025 г. се включват разходите за заплати, поддържане на инфраструктурата и части (услуги и доставки на авиационни части и гориво). Пари за обучение не фигурират в сумата, тъй като за МиГ-29 и Су-25 такова не е провеждано през последните 5 години.

Още 16 млн. лв. за МиГ до новите Ф-16

Съветските самолети не се предвижда да бъдат снети от въоръжение, докато не бъде постигната първоначалната оперативна готовност на Ф-16.

„Това би лишило българските ВВС от ключови способности и би направило невъзможно изпълнението на конституционните и съюзните ангажименти за продължителен период от време. По тази причина прекратяването на експлоатацията на МиГ-29 и Су-25 ще бъде тясно обвързана с придобиването на същите способности с Ф-16“, заявява министърът на отбраната Атанас Запрянов в отговор на депутатски въпроси.

Предвид трудната за прогнозиране ситуация към този момент не са водени консултации с Украйна за по-нататъшната експлоатация на самолетите МиГ-29 и Су-25, стана още ясно от думите на министър Запрянов.