Неспазването на работно време може да струва скъпо на търговците

Законът пази потребителите от ранно затваряне и отказ за обслужване

10 октомври 2025, 08:03
Неспазването на работно време може да струва скъпо на търговците
Източник: iStock/GettyImages

З акъсняло отваряне на търговския обект, преждевременно затваряне или отказ за обслужване малко преди края на работния ден – на пръв поглед уж незначителни ситуации, които обаче може да имат сериозни последици.

Те могат не само да костват загубено време и разочарование, но и да се окажат пречка потребителят да упражни законовото си право на рекламация. Тези въпроси се разискват в новия подкаст епизод на онлайн платформата „Ние, потребителите“, пише Агенция „Фокус“.

Случвало ли ви се е сутрин магазинът да не отвори навреме или вечер да затвори по-рано?

Подобни практики не са просто въпрос на удобство. Законът за защита на потребителите и общинските наредби задължават търговците не само да обявяват ясно работното си време, но и да го спазват. Нарушителите подлежат на глоби от 300 до 1000 лв., а имуществените санкции могат да достигнат до 3000 лв. за всеки отделен случай.

Още по-важно – работното време е пряко свързано с възможността за подаване на рекламация за стоки или услуги, които не отговарят на договора за продажба. Търговецът или упълномощено от него лице са длъжни да приемат рекламации през цялото работно време.

При неспазване на работното време било заради отваряне по-късно или затваряне по-рано, или отказ за обслужване това право на практика се възпрепятства.

Санкциите за подобно нарушение са между 500 и 2000 лв. глоба за физическо лице и до 3000 лв. имуществена санкция.

От практическа гледна, ако търговецът иска да приключи обслужването по-рано за инкасо, подреждане или почистване, трябва да посочи това в обявеното работно време – например: „последно обслужване до 19:50 ч., затваряне в 20:00 ч.“. Това е коректно и не подвежда потребителя.

Работното време е част от ежедневната логистика на всеки от нас

– кога да пазаруваме, кога да подадем рекламация, кога да потърсим услуга. Затова то не бива да се разглежда като формалност, а като обещание за сигурност, удобство и доверие. А доверието, както напомнят от „Ние, потребителите“, е най-ценната стока – печели се трудно и се губи лесно.

По темата

Източник: Агенция "Фокус"    
работно време права на потребителите рекламации закон за защита на потребителите санкции търговски практики некоректно обслужване потребителско доверие Ние потребителите търговски обекти
Виц на деня

– Скъпа, какво ще кажеш за едно романтично пътуване? – Къде? – До хладилника и обратно – донеси ми бира!
Прочети целия
