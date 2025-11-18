Светлан Стоев е назначен за посланик на България в Швейцария

П резидентът Румен Радев е издал указ, с който назначава Светлан Христов Стоев за посланик на България в Швейцария със седалище в Берн. Указът е публикуван в днешния извънреден брой на "Държавен вестник".

Според Конституцията президентът назначава ръководителите на дипломатическите представителства по предложение на Министерския съвет.

С друг указ Ради Драгнев Найденов е освободен от длъжността посланик в Швейцария.

През октомври Никола Георгиев Николов беше назначен за посланик в Армения, Елеонора Димитрова Димитрова - в Бразилия, Димитър Михайлов Михайлов - в Катар, Наталия Евгениева Узунова - за посланик в Белгия, Елизабет Константинова Върбанова - в Нидерландия, а Георги Петров Воденски - в Казахстан.