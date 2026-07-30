Мъж загина на място при тежка катастрофа с АТВ край Петрич

Инцидентът е станал около 20:35 часа на 29 юли на черен път в местността Бялата чешма

М ъж на 42 години от село Коларово е загинал при пътнотранспортно произшествие с АТВ в землището на село Самуилово, община Петрич, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Благоевград.

Инцидентът е станал около 20:35 часа на 29 юли на черен път в местността Бялата чешма.

По първоначални данни мъжът е управлявал АТВ с несъобразена с пътните условия скорост, вследствие на което превозното средство се е преобърнало.

При инцидента шофьорът е загинал. По случая е образувано досъдебно производство.

Работата по изясняване на обстоятелствата около произшествието продължава, допълниха от полицията.

Инцидентите с АТВ често са свързани със загуба на контрол, особено при движение по неравен терен, наклони или с несъобразена скорост. Само дни преди трагедията край Петрич полицията съобщи за друг случай с АТВ в Смолянско.

На 26 юли в местността „Хаси дере“ край Златоград 28-годишен мъж е загубил контрол над четириколесната машина и тя се е преобърнала. При инцидента е пострадала и съпругата му, която е пътувала с него. По данни на МВР причината отново е била несъобразена с пътните условия и релефа на местността скорост.

В друг случай, разследван от полицията в Пловдив, АТВ се е преобърнало при спускане по наклон в дере. При инцидента са пострадали двама души, като за единия е била констатирана смърт.

Подобни произшествия показват, че движението с АТВ по черни пътища и пресечен терен крие сериозни рискове. При загуба на контрол тежестта на машината и особеностите на терена могат да доведат до преобръщане и тежки травми.