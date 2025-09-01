Мъж с тежки изгаряния почина в болница в Русе

С лед изгаряния при пожар, мъж от поповското село Дриново почина в болница в Русе. Това съобщи пред БТА административният ръководител на Окръжната прокуратура в Търговище Васил Ангелов.

По данни на Областната дирекция на вътрешните работи (ОД МВР) – Търговище сигнал за пожара е получен в Районно управление – Попово около 23:50 ч. на 29 август. В резултат на инцидента са унищожени около 70 кв. м. покривна конструкция и 50 кв. м. застроена площ, а живущият в къщата 37-годишен мъж е транспортиран за лечение в медицинско заведение с изгаряния и с опасност за живота му.

Говорителят на Областната дирекция посочи, че причините за възникване на пожара са в процес на изясняване, а пострадалият е откаран за лечение в Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Медика“ – Русе.

Кметът на село Дриново Теменужка Берберска каза, че мъжът е живеел сам. Той е имал психично заболяване, както и е злоупотребявал с алкохол. Пожарът е бил забелязан от съседи, а вероятната причина за възникването му е, че мъжът е заспал с незагасена цигара в стаята.

Образуваното по случая досъдебно производство се води под надзора на Окръжна прокуратура – Търговище. Прокурор Васил Ангелов каза, че за установяване на причините и обстоятелствата за инцидента са назначени пожаро-техническа и съдобно-медицинска експертизи.