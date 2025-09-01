България

Мъж с тежки изгаряния почина в болница в Русе

Причините за възникване на пожара са в процес на изясняване

1 септември 2025, 15:35
Мъж с тежки изгаряния почина в болница в Русе
Източник: iStock photos/Getty images

С лед изгаряния при пожар, мъж от поповското село Дриново почина в болница в Русе. Това съобщи пред БТА административният ръководител на Окръжната прокуратура в Търговище Васил Ангелов. 

По данни на Областната дирекция на вътрешните работи (ОД МВР) – Търговище сигнал за пожара е получен в Районно управление – Попово около 23:50 ч. на 29 август. В резултат на инцидента са унищожени около 70 кв. м. покривна конструкция и 50 кв. м. застроена площ, а живущият в къщата 37-годишен мъж е транспортиран за лечение в медицинско заведение с изгаряния и с опасност за живота му. 

Почина възрастна жена, пострадала при пожар в Свищовско

Говорителят на Областната дирекция посочи, че причините за възникване на пожара са в процес на изясняване, а пострадалият е откаран за лечение в Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Медика“ – Русе.

Кметът на село Дриново Теменужка Берберска каза, че мъжът е живеел сам. Той е имал психично заболяване, както и е злоупотребявал с алкохол. Пожарът е бил забелязан от съседи, а вероятната причина за възникването му е, че мъжът е заспал с незагасена цигара в стаята. 

Образуваното по случая досъдебно производство се води под надзора на Окръжна прокуратура – Търговище. Прокурор Васил Ангелов каза, че за установяване на причините и обстоятелствата за инцидента са назначени пожаро-техническа и съдобно-медицинска експертизи.

Източник: БТА, Екатерина Христова    
пожар Русе мъж Дриново
Последвайте ни
Министерски съвет потвърди, че е имало инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен и разкри подробности

Министерски съвет потвърди, че е имало инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен и разкри подробности

Родена по време на руска атака, убита от руска атака – тя не доживя третия си рожден ден

Родена по време на руска атака, убита от руска атака – тя не доживя третия си рожден ден

Мъж счупи челюстта на съпругата си

Мъж счупи челюстта на съпругата си

Есенен COVID-19: Кои са новите симптоми и как да действаме бързо?

Есенен COVID-19: Кои са новите симптоми и как да действаме бързо?

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Opel се похвали с изключително нисък разход на Astra комби

Opel се похвали с изключително нисък разход на Astra комби

carmarket.bg
Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна
Ексклузивно

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Преди 22 часа
Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин
Ексклузивно

Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин

Преди 19 часа
Ексклузивно

"Ривиера на Близкия изток": Следвоенният план за Газа от администрацията на Тръмп

Преди 16 часа
Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември
Ексклузивно

Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември

Преди 18 часа

Виц на деня

- Как поддържате баланса във вашия брак? - Веднъж той е виновен, друг път аз съм права!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пожар в Белослав, огънят достигна къщи

Пожар в Белослав, огънят достигна къщи

България Преди 25 минути

Най-вероятно пожарът е предизвикан от запалени кабели

"Те са в опасност“: Изолирано племе се срещна с външни хора

"Те са в опасност“: Изолирано племе се срещна с външни хора

Свят Преди 35 минути

През 2024 г. двама дървосекачи бяха убити с лък и стрели, след като навлязоха на тяхна територия

<p>Годеницата на Роналдо дебютира с огромния си пръстен във Венеция</p>

Джорджина Родригес показа за пръв път 30-каратовия си годежен пръстен на фестивала във Венеция

Любопитно Преди 1 час

Годеницата на футболната звезда привлече всички погледи при пристигането си за фестивала

Поредна тежка катастрофа: Моторист е в болница след сблъсък в Разград

Поредна тежка катастрофа: Моторист е в болница след сблъсък в Разград

България Преди 1 час

В момента се изяснява състоянието му

Земетресение разлюля района на Неапол

Земетресение разлюля района на Неапол

Свят Преди 1 час

Като предпазна мярка местните влакове са спрени

<p>Риба с прозрачен череп дебне в дълбините</p>

Извънземно от дълбините: Риба с прозрачен череп дебне в дълбините

Любопитно Преди 1 час

Тези дълбоководни обитатели имат прозрачна глава,което позволява на големите им очи да гледат нагоре

Съветът НАТО-Украйна ще обсъди отговор на руските удари

Съветът НАТО-Украйна ще обсъди отговор на руските удари

Свят Преди 1 час

Очакваме дискусиите да бъдат съсредоточени върху усилията за мир, каза Андрий Сибиха

Германски депутат за използването на замразените руски активи: Всички варианти са възможни

Германски депутат за използването на замразените руски активи: Всички варианти са възможни

Свят Преди 1 час

В Европейския съюз са замразени около 210 милиарда евро активи

Делото за малтретирания Адриан в Пловдив започва отначало

Делото за малтретирания Адриан в Пловдив започва отначало

България Преди 2 часа

Прокуратурата ще предложи споразумения

Израелски танкове в Газа, 19 жертви, обвинения в геноцид

Израелски танкове в Газа, 19 жертви, обвинения в геноцид

Свят Преди 2 часа

Израел продължава с изпълнението на плана си за превземане на град Газа

Три деца, включително 3-месечно бебе, пострадаха тежко при катастрофа в Плевенско

Три деца, включително 3-месечно бебе, пострадаха тежко при катастрофа в Плевенско

България Преди 2 часа

Жената и нейните спътници са транспортирани за оказване на медицинска помощ

Как добрите идеи могат да се превърнат в работещи проекти със стипендията NOVA EMBA Scholarship?

Как добрите идеи могат да се превърнат в работещи проекти със стипендията NOVA EMBA Scholarship?

България Преди 2 часа

Преподавателят д-р Нели Колева дава ценни съвети за подготовката на кандидатите в инициативата на NOVA и Американския университет в България

Снимката е илюстративна

Съдят лекар за смъртта на 5-годишно дете поради професионална небрежност

България Преди 2 часа

На 19 май 2024 г. майката на 5-годишния М.Х. потърсила помощ, след като детето ѝ се почувствало зле и не се подобрило след прием на медикаменти

Таксите за гробни места в София поскъпват двойно от днес

Таксите за гробни места в София поскъпват двойно от днес

България Преди 2 часа

При средна годишна смъртност от около 18 000 души в София, наличните гробни места биха стигнали за не повече от една година

Въздушна тревога прекъсна първия учебен час в Болград, Украйна

Въздушна тревога прекъсна първия учебен час в Болград, Украйна

Свят Преди 3 часа

След отмяната на тревогата учениците се върнаха в класните стаи и часовете бяха възобновени

<p>Какво е мистериозният череп от Петралона: Не е хомо сапиенс, не е неандерталец</p>

Какво е мистериозният череп от Петралона: Не е хомо сапиенс, не е неандерталец

Любопитно Преди 3 часа

Древният череп – открит в пещерата Петралона, на около 35 километра югоизточно от Солун, Гърция – е на възраст под 300 000 години

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата лягат по гръб и се въргалят в земята

dogsandcats.bg

Защо котките имат мокри нослета и кога това е причина за безпокойство

dogsandcats.bg
1

Деца плуваха с шампиона Цанко Цанков

sinoptik.bg
1

Къде се намира водопад Чесненско усое

sinoptik.bg

Имала ли е мисли за самоубийство? Из дневниците на принцеса Даяна

Edna.bg

Изненадващото хоби на жената до Башар Рахал (ВИДЕО)

Edna.bg

Филип Кръстев е следен от английски отбор

Gong.bg

Шеф на БФС призова: Нека сме по-обединени като нация

Gong.bg

Навигационната система на самолета, с който Фон дер Лайен кацна у нас, е била заглушена от Русия

Nova.bg

Атанас Запрянов: ВМЗ-Сопот ще стане доставчик на 155-милиметрови снаряди за НАТО и ЕС, България ще превъоръжи своята артилерия

Nova.bg