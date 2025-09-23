Мачете, стрелба и бити полицаи в Шумен

П олицаи задържаха шуменец, стрелял с пистолет и друг, проявил агресия и ударил служители на реда, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР.

Малко след 20:30 часа в събота, в дежурната част на ОД на МВР - Шумен е приет сигнал, че от жилище на ул. "Стара планина" в града се чуват изстрели. Към адреса е насочен полицейски екип. Пристигналите на мястото служители на реда са установили, че 45-годишен мъж от Шумен е нарушил обществения ред, след като през тераса на първия етаж на апартамента си е произвел изстрели с пистолет.

В условия на неотложност е извършено претърсване на жилището му. Намерен и иззет е газов пистолет, 10 гилзи, мачете и патрон за пистолет. В апартамента му бил друг 32-годишен шуменец. Той се държал грубо по време на проверката на двамата полицейски служители и им нанесъл удари.

Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. По случая са образувани две досъдебни производства.