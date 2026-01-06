Задържаха жена, пребила жестоко възрастния си баща в София

С офийската районна прокуратура обвини и задържа за 72 часа жена на 37 години, която е нанесла телесна повреда на възрастния си баща, съобщиха от прокуратура. Жената е била осъждана и преди.

Според събраните до момента доказателства на 4 януари 2026 г. в жилище в ж.к. „Младост-3“ в София обвиняемата е ритала с крака в тялото баща си, ударила го е с пластмасова кофа в лицето и му е дърпала ушите.

Жената е нанесла на пенсионера лека телесна повреда. Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

По случая се води разследване. Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемата.