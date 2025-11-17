Мъгли сковават равнините, вятърът се усилва в планините, идва захлаждане

П рез нощта над западните и централните райони от страната високата облачност ще се увеличи. Ще бъде почти тихо. Мъгливо ще се задържи в Дунавската равнина, а след полунощ отново главно в югоизточната част от страната и Горнотракийската низина ще се образува мъгла. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса, за София – около 2 градуса.

В понеделник

над страната ще има значителна висока облачност. В Дунавската равнина на много места през целия ден ще остане предимно мъгливо и почти тихо. До обяд мъглите в южната половина от страната ще се задържат. Около и след обяд ще започне да духа вятър от юг-югозапад, който на север от планините и в източните райони ще бъде и умерен. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в Дунавската равнина в местата с по-трайна мъгла – между 8 и 13 градуса, за София – около 17 градуса. Атмосферното налягане е и ще остане по-ниско от средното за месеца.

Над планините

ще има значителна висока и средна облачност. Вятърът от юг-югозапад ще се усили и по най-високите части ще бъде и бурен. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18 градуса, на 2000 метра – около 11 градуса.

По Черноморието

сутринта на места ще има намалена видимост и мъгла. Ще има разкъсана висока облачност. Около и след обяд ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 18 и 21 градуса. Температурата на морската вода е 14-16 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 21 мин. и залязва в 17 ч. и 2 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 41 мин. Луната в София изгрява в 4 ч. и 33 мин. и залязва в 15 ч. и 21 мин. Фаза на Луната: три дни преди новолуние.

Във вторник и сряда

ще бъде облачно, с валежи, на повече места и по-значителни по количество в Северна и Западна България. С ориентиране на вятъра от северозапад за кратко ще проникне студен въздух. Минималните температури в сряда ще са от 6 до 11 градуса, а максималните – между 10 и 15 градуса. В югоизточните райони, където ще продължи да духа до умерен вятър от юг-югозапад ще се задържи сравнително топло с минимални температури до 16-17 градуса, максимални до 20-22 градуса.