МВР показва нови технологии за сигурност и дронове

Д емонстрация на технологии за противодействие на заплахи с дронове и реакция при инциденти с висока степен на риск се състоя в Академията на МВР. Целта е да се демонстрира нивото на подготовка, технологичните решения в сферата на сигурността и установения синхрон между структурите на МВР и партньорските служби в защита на обществения ред и националната сигурност.

На специално изградения полигон за тренировки на бъдещите полицаи присъстваха министърът на вътрешните работи Даниел Митов, както и представители на политическото и професионалното ръководство на министерството.

В демонстрацията участваха служители от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), Специалния отряд за борба с тероризма (СОБТ) и Националната служба за охрана (НСО). Бяха разиграни два сценария, свързани с локализиране и задържане на оператор на дрон, пренасящ импровизирано взривно устройство и заплашващ обект от критичната инфраструктура на държавата. Показана бе работата на две антидрон системи – статична и мобилна, както и специалните устройства като тейзър и боди камери.

Присъстващите имаха възможност да наблюдават в реално време как се осъществява координация между отделните структури, как и какви платформи за ситуационна осведоменост се използват, както и прилагането на противодронови системи и средства за овладяване на заплахи.