Кокаин, укрит в камиони от България, разкрит от Гърция и Германия

Гърция и Германия разбиха мрежа за трафик на кокаин; наркотикът е бил скрит в камиони, регистрирани главно в България

1 септември 2025, 10:17
Кокаин, укрит в камиони от България, разкрит от Гърция и Германия
Източник: IStock

Г ръцката и германската полиция разбиха престъпна мрежа за контрабанда на кокаин, скрит в камиони, от Испания в Гърция и други европейски страни, съобщи Ройтерс, като се позова на съобщение на полицията късно в неделя.

Двама заподозрени членове на бандата бяха арестувани в Гърция, а други трима бяха арестувани в Германия миналата седмица, съобщи полицията в изявление. Други заподозрени членове на бандата остават на свобода в Испания и Германия.

Разбиха международни мрежи за наркотрафик с участието на българи

Печалбата на групата досега се оценява на над 5 милиона евро, се казва в изявлението.

Членовете са крили наркотиците в камиони, превозващи стоки международно, или са използвали камиони, за да влязат легално в Испания, за да се сдобият с наркотиците. Превозните средства са били регистрирани главно в България за компании с гръцки интереси, а шофьорите са били гръцки и български граждани, се посочва още в изявлението.

ГДБОП залови 1 тон колумбийски кокаин за 19 млн. евро

Повече от 300 килограма кокаин са били конфискувани по време на акции в Гърция и Германия през последните дни. Двете държави обединиха сили след разследване, започнато от американската Агенция за борба с наркотиците (ДЕА/DEA), съобщиха полицейски служители.

Гърция засили борбата с трафика на наркотици през последните години, тъй като Европа се превърна в основен пазар за кокаин, отбелязва Ройтерс.

Източник: БТА, Магдалена Димитрова    
контрабанда на кокаин трафик на наркотици престъпна мрежа полицейска операция Гърция Германия Испания камиони международно сътрудничество България
