МВнР с реакция за недопускането на латинския патриарх на Йерусалим до "Божи гроб"

М инистерството на външните работи (МВнР) изразява дълбока загриженост за това, че латинският патриарх на Йерусалим Пиербатиста Пицабала беше възпрепятстван да влезе в храма на Божи гроб, за да отслужи литургия за католическата Палмова неделя (Цветница), дори и като се имат предвид военната обстановка и общите мерки за сигурност. Това написаха от ведомството в социалната платформа X.

Израелска полиция забрани на латинския патриарх на Йерусалим достъп до "Божи гроб" за Цветница

Подобни действия нарушават свободата на вероизповеданието и вековно установения ред, уреждащ статута на Светите места в Йерусалим, посочват още от МВнР. От външното министерство призовават за пълно зачитане на правата на всички религиозни общности при всякакви обстоятелства.

В навечерието на великденските празници трябва да се гарантира свободен достъп до светите места през този свещен период, заявяват още от МВнР.

Скандал на Католическата Цветница - Израел временно спря достъпа на латинския патриарх в Йерусалим до "Божи гроб"

Израелската полиция „за първи път от векове“ не позволи на латинския патриарх на Йерусалим и на настоятеля на църквата "Възкресение Христово" да влязат в храма за служба за днешната католическа Палмова неделя (Цветница), съобщи вчера Йерусалимската латинска патриаршия, цитирана от Франс прес. По-късно през деня премиерът на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че не е било злонамерен акт, а действие, мотивирано от съображения за сигурност.