Младеж с АТВ помете три деца в "Слънчев бряг"

М ладеж с електрическо АТВ блъсна 3 деца и двама възрастни в „Слънчев бряг”. По неофициална информация от местната полиция произшествието е станало около 14:00 часа на алея между хотели в курорта, предава NOVA.

С цел избягване на сблъсък с насрещно движещо се превозно средство, 18-годишният водач се отклонил вдясно от пътя, качвайки се на тротоара. Там ударил пешеходци - съпрузи от Пловдив на 35 години, които са вървели заедно с техния четиригодишен син, както и с двете племеннички на мъжа - на 6 и 12 години. После блъснал и служител на хотел, който е със счупен таз. След това младежът се ударил в сграда наблизо.

Служителят на хотела, както и жената и трите деца са настанени в УМБАЛ - Бургас, като пострадалата е в тежко състояние.

Водачът е тестван за употребата на алкохол или наркотици. Резултатите са отрицателни.

Младежът е задържан за срок до 24 часа, като е установено, че превозното средство е било взето под наем от него. По случая е образувано досъдебно производство.

