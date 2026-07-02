България

Министърът освободи Съвета на директорите на НДК

На тяхно място са избрани: Ия Петкова – Ангелова, Цветелина Николова, Лъчезар Весов, Борис Панкин, Иванка Веселинова

Николай Киров Николай Киров

2 юли 2026, 20:05
Министърът освободи Съвета на директорите на НДК
Източник: БТА

Д нес, с протокол на министъра на културата Евтим Милошев се освобождават досегашните членове на Съвета на директорите на „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ ЕАД.

Това съобщиха от министерството на културата.

Отстраниха директора на НДК

На тяхно място са избрани: Ия Петкова – Ангелова, Цветелина Николова, Лъчезар Весов, Борис Панкин, Иванка Веселинова.

Мандатът на новоизбраните членове е до провеждане на конкурсна процедура, но не повече от 6 месеца. На първото си съвещание Съветът на директорите избра и изпълнителен директор – Ия Петкова – Ангелова, която в периода 2015-2020 г. е била ръководител на направление „Стратегическо развитие“ в НДК.

Милошев: НДК е на загуба от години, финансовият проблем е структурен

За всички промени са предприети необходимите действия за вписване в Търговския регистър.

Редактор: Николай Киров
НДК Евтим Милошев
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