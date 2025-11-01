България

Министър Вълчев с послание за празника: Всички сме будители

„Будителството е част от българската история, но и част от всеки нас“, написа министърът на образованието и науката

1 ноември 2025, 08:42
Министър Вълчев с послание за празника: Всички сме будители
Красимир Вълчев   
Източник: БТА

М инистърът на образованието и науката Красимир Вълчев заяви, че „будителството е част от българската история, но и част от всеки нас“, в поздравление за празника, публикувано в официалния му профил в социалната мрежа „Фейсбук“.

„Всички сме будители.  
Когато възпитаме децата в добрина и патриотизъм.
Когато ги мотивираме да учат. 
Когато ги учим да уважават другите.
Когато подкрепяме учителите им. 
Когато вярваме в ценностите на образованието и духовността.
Когато вдъхновяваме други да вярват в тях.
Когато сме пример за мъдрост и професионализъм. 
Нека да бъдем будители всеки ден!
Поклон пред народните будители –
тези, които съхраниха идентичността ни и положиха основите на съвременна България!“, написа министър Вълчев.

народни будители будителство образование Красимир Вълчев българска история духовност патриотизъм учители идентичност ценности
Последвайте ни
Полицията издирва извършител на убийство в София

Полицията издирва извършител на убийство в София

Радев за своя партия: Хората настояват, само аз мога да я обявя

Радев за своя партия: Хората настояват, само аз мога да я обявя

Министър Вълчев с послание за празника: Всички сме будители

Министър Вълчев с послание за празника: Всички сме будители

BBC: Процесът на баналността - трима българи и сянката на Кремъл във Франция

BBC: Процесът на баналността - трима българи и сянката на Кремъл във Франция

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Женските котки също могат да маркират

Женските котки също могат да маркират

dogsandcats.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 2 дни
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 2 дни
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 2 дни
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 2 дни

Виц на деня

- Добро утро, госпожо! Как е Вашето главоболие днес? - Стана рано и отиде за риба.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Галин: Хората, които участват в „Игри на волята“. са абсолютни герои! (ВИДЕО)

Галин: Хората, които участват в „Игри на волята“. са абсолютни герои! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 23 минути

Какво се случва, когато класически музикант, попфолк звезда и професионален грим артист се срещнат на едно място

Студенти се събират в Нови Сад в нощта срещу 1 ноември, преди големия антиправителствен митинг, който ще отбележи година от трагедията на местната гара

Година от ужаса в Нови Сад, Сърбия скърби за 16 жертви

Свят Преди 1 час

В 11:52 ч. – момента на трагедията – е планирано да се проведат 16 минути мълчание

Денят на народните будители: история, смисъл и символи на празника

Денят на народните будители: история, смисъл и символи на празника

България Преди 2 часа

Това е денят на книжовниците, просветителите, свещениците, борците за национално освобождение – всички, които са събудили българското самосъзнание и дух

Циганско лято през уикенда, после идва рязка промяна във времето

Циганско лято през уикенда, после идва рязка промяна във времето

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Едуард Телър

1 ноември: Светът навлиза в ерата на водородната бомба

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Има ли смисъл от охладителите за лаптопи

Има ли смисъл от охладителите за лаптопи

Технологии Преди 3 часа

Подложките с вентилатори са често препоръчвани, но полезни ли са реално

Класическият музикант Дечо се сбогува с “Игри на волята”

Класическият музикант Дечо се сбогува с “Игри на волята”

Любопитно Преди 9 часа

Колоритният Дино ще може да промени съдбата на Лечителите в кастинг битката утре

Съдът в Лозана анулира пълната забрана за руски спортисти

Съдът в Лозана анулира пълната забрана за руски спортисти

Свят Преди 9 часа

Това бе решение след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Факелното шествие във Враца за Деня на народните будители

Факелното шествие във Враца за Деня на народните будители

България Преди 10 часа

Кулминацията на празничното честване бе „Огънят на признанието“

Хиляди сърби тръгнаха към Нови Сад

Хиляди сърби тръгнаха към Нови Сад

Свят Преди 11 часа

Хиляди жители на Нови Сад излязоха по улиците, за да посрещнат първите участници в похода

Тръмп: Орбан ми е приятел, но не му дадох руския петрол

Тръмп: Орбан ми е приятел, но не му дадох руския петрол

Свят Преди 11 часа

Орбан е поискал изключение от американските санкции

Френски съд осъди българите, поругали мемориал в Париж

Френски съд осъди българите, поругали мемориал в Париж

Свят Преди 12 часа

Присъдата до голяма степен съответства на исканията на прокуратурата

Пентагонът одобри ракети "Томахоук" за Украйна

Пентагонът одобри ракети "Томахоук" за Украйна

Свят Преди 13 часа

Oкончателното политическо решение e в ръцете на президента на САЩ Доналд Тръмп

Извънредна ситуация в Къщата на Big Brother

Извънредна ситуация в Къщата на Big Brother

Любопитно Преди 13 часа

Извънредна ситуация в Къщата на Big Brother

Катастрофа до „Пирогов“ блокира трамвайните релси

Катастрофа до „Пирогов“ блокира трамвайните релси

България Преди 14 часа

Поне 10 трамвая изчакваха

Санкциите на САЩ може да спрат рафинерията в Бургас след 21 ноември

Санкциите на САЩ може да спрат рафинерията в Бургас след 21 ноември

България Преди 14 часа

Търговци се опасяват повече от възможността от поскъпване на горивата на едро

Всичко от днес

От мрежата

Може ли кучето да забременее още при първото си разгонване

dogsandcats.bg

Защо кучето копае и драска в леглото си

dogsandcats.bg
1

Как изглежда предшественикът на таблета отпреди 2 века

sinoptik.bg
1

Ноември започва със слънце

sinoptik.bg

През 1945 г. е забранен. Днес отново честваме Деня на народните будители!

Edna.bg

Честит празник! Ето кой има имен днес

Edna.bg

ЦСКА 1948 отмъква бразилец под носа на Левски

Gong.bg

Лука Дончич поведе ЛА Лейкърс към победа в Мемфис, Бостън излъга Филаделфия

Gong.bg

Народните будители - духовните водачи, осветили пътя на българския народ

Nova.bg

Ноември започва със слънце

Nova.bg