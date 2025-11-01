Министър Вълчев с послание за празника: Всички сме будители

М инистърът на образованието и науката Красимир Вълчев заяви, че „будителството е част от българската история, но и част от всеки нас“, в поздравление за празника, публикувано в официалния му профил в социалната мрежа „Фейсбук“.
„Всички сме будители.
Когато възпитаме децата в добрина и патриотизъм.
Когато ги мотивираме да учат.
Когато ги учим да уважават другите.
Когато подкрепяме учителите им.
Когато вярваме в ценностите на образованието и духовността.
Когато вдъхновяваме други да вярват в тях.
Когато сме пример за мъдрост и професионализъм.
Нека да бъдем будители всеки ден!
Поклон пред народните будители –
тези, които съхраниха идентичността ни и положиха основите на съвременна България!“, написа министър Вълчев.