България дава безвъзмездна помощ на РС Македония

М инистерският съвет одобри Решение за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Република Северна Македония на общата стойност 1 490 765 лв. във връзка с трагичния инцидент в град Кочани, който се случи в нощта на 15 срещу 16 март 2025 г. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Протести в Скопие заради трагедията в Коачни

Помощта включва осъществена авиомедицинска евакуация на осем души чрез военно въздухоплавателно средство - „Спартан“ на обща стойност до 70 000 лв., а също и състояла се медицинска евакуация на шест души чрез специализиран медицински транспорт с наземно медицинско превозно средство (линейка) на обща стойност 9300 лева, както и осъществено лечение на 15 пациента в лечебни заведения за болнична помощ в България на обща стойност 1 352 000 лв. Включено е осъществено настаняване на членовете на семействата на пострадалите на обща стойност 59 465 лева.

Министерският съвет прие и Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2025 г. в размер на 1 431 300 лв. за авиомедицинска евакуация, медицинска евакуация чрез специализиран медицински транспорт с наземно медицинско транспортно средство и лечение на пострадалите при трагичния инцидент и допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2025 г. в размер на 59 465 лв. за поемане на разходите за настаняване на членовете на семействата на пострадалите при трагичния инцидент в Кочани, придружаващи ги по време на лечението им в България.

Посланикът на РСМ у нас благодари на лекарите от "Пирогов" за спасяването на ранените от Кочани

След инцидента в Кочани, с линейки и с военно-транспортния самолет "Спартан" в България бяха транспортирани няколко от пострадалите, които бяха приети в няколко болници.