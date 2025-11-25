Меморандум укрепва стратегическото партньорство между България и Италия в енергийния сектор

М инистерството на енергетиката и Конфиндустрия България подписаха Меморандум за сътрудничество и партньорство. Документът разширява възможностите за взаимодействие, като създава рамка за обмен на добри практики и за засилено сътрудничество в области като газификация, развитие на водородни технологии, модерни енергийни решения.

„Сътрудничеството между институциите и бизнеса е решаващ елемент за навременното развитие на енергийната среда в Европа“, подчерта министър Станков.

Той изрази увереност, че използването на пълния потенциал на Меморандума ще даде допълнителен стимул и ще разшири хоризонтите пред сектора в процеса на модернизация.

„В условията на динамични пазари, технологичен пробив и засилени изисквания за устойчивост, подобни партньорства осигуряват необходимата предвидимост, опит и достъп до иновации“, допълни енергийният министър.

Роберт Санторели, председател на Конфиндустрия България, определи партньорството на предприемаческия сектор с институциите и споделеният опит като стратегическо предимство за двете държавни: „И България, и Италия ще имат възможност да ускорят технологичните иновации и по този начин да повишат конкурентоспособността си“.

Меморандумът бе подписан в Министерството на енергетиката в присъствието на Н.Пр. Марчело Апичела, посланик на Италия в София. Съдържанието на документа поставя силен фокус върху съвместните инициативи, които да създадат допълнителни икономически възможности и за двете страни чрез ефективно планиране и тясна координация между държавните политики и реалните потребности на бизнеса.