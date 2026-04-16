Мая Нешкова: „Снощи си отиде моето всичко“ – почина Маестро Кирил Икономов

Съпругата му Мая Нешкова съобщи за внезапната загуба на големия композитор. Създателят на десетки хитове и емблематична фигура за българската музика си отиде на 71-годишна възраст, оставяйки след себе си огромно творческо наследство

16 април 2026, 12:11
Кирил Икономов   
Източник: Булфото

П очина композиторът Кирил Икономов. Това съобщи с пост във Фейсбук съпругата му - певицата Мая Нешкова.

"Снощи внезапно си отиде моето момче

Маестро Кирил Икономов

Моето всичко...", написа Мая Нешкова. 

Творческият път на Маестро Кирил Икономов

Кирил Икономов е роден на 10 май 1954 г. в село Мусомище, Гоцеделчевско. Израства в семейство, закърмено с любов към музиката и традициите. Пътят му го отвежда в София, където завършва висшето си музикално образование със специализации по тромпет (при Русан Атев, проф. Карпаров и проф. Карел Стари), хорово дирижиране (при проф. Лилия Гюлева) и оркестрово дирижиране (при проф. Емил Янев).

Професионална кариера и оркестър „Благоевград“

В началото на кариерата си трупа опит в Музикалния театър „Стефан Македонски“ и оркестър „Обектив“. През 1978 г. поставя началото на знаковия за кариерата му оркестър „Благоевград“, който ръководи в продължение на 20 години. Под неговата палка са пели едни от най-големите звезди на българската естрада, сред които Емил Димитров, Йорданка Христова, Мустафа Чаушев и Христо Кидиков.

Тандемът с Мая Нешкова

Неизменен солист и негова спътница в живота остава Мая Нешкова. Заедно създават хитове, превърнали се в емблеми на българската поп музика:

  • „Конче вихрогонче“
  • „Слънчева обич“
  • „Щастие с пари не се купува“
  • „Честит рожден ден“
  • „Обичам те“

Маестрото е автор на 7 албума и е изнесъл над 4000 концерта в страната и чужбина. През 1987 г. печели „Гран при“ в Улан Батор за най-добър гост-диригент. Носител е и на престижни международни отличия, включително специална награда от кинофестивала в Москва за проектите „Опълченци“ и „Генералите също плачат“.

Обществена дейност и благотворителност

Кирил Икономов оставя ярка следа и като общественик. През 1991 г. заедно със съпругата си изграждат църквата „Успение Богородично“ в местността Бачиново край Благоевград. Той е сред инициаторите за построяването на училище „Св. Климент Охридски“ в града и активно подкрепя каузи за деца в неравностойно положение.

В София е бил член на Настоятелството на Държавния музикален театър и председател на Европейската агенция за защита на изпълнителски, авторски и продуцентски права. Почетен доктор е на Института за социални и политически анализи.

Семейство

Маестрото оставя след себе си съпругата си Мая Нешкова и техните две дъщери – близначките Весела и Йоана, които също поемат по пътя на музиката.

Екипът на Vesti.bg изказва искрени съболезнования на семейството и близките на Маестро Кирил Икономов.

 

