Любен Дилов - син е получил инфаркт в Италия

П очетният председател на партия „Движение Гергьовден“ и депутат от ГЕРБ-СДС в 52-ото Народно събрание Любен Дилов-син е претърпял инфаркт, а не инсулт, както бе съобщено първоначално от някои медии. Това уточни председателят на „Движение Гергьовден“ Георги Захариев в публикация във Facebook.

„Привет на всички, тъй като информацията за здравословното състояние на почетния председател на ПП „Движение Гергьовден“ Любен Дилов-син е вече публична, но грешна, искам да изпреваря въпросите и да направя няколко уточнения. Не е инсулт, а инфаркт. Състоянието му е стабилно, хоспитализиран е в Рим и за него се грижат най-добрите доктори. Преди няколко дни се върнах от там. В момента семейството е там и се грижи за него. С молба да не се спекулира излишно, моля да не притеснявате семейството в този момент. Всякакви въпроси моля отнасяйте към мен“, написа Захариев.

От пресцентъра на ГЕРБ също потвърдиха, че Любен Дилов е получил медицински проблем по време на пътуване в чужбина, което е причината да не положи клетва като народен представител на първото заседание на новия парламент. „Той вече е в по-добро здравословно състояние“, подчертаха от партията.

По-рано в. „Труд“ съобщи, че депутатът е получил инсулт в Рим и е хоспитализиран в критично състояние. Тази информация бе разпространена и от други медии, което предизвика вълна от тревога и спекулации.

Любен Дилов-син бе избран за народен представител като втори в листата на ГЕРБ-СДС в Бургас. Колегите му от парламентарната група и близките очакват допълнително потвърждение за състоянието му и възможностите за евентуално транспортиране обратно в България, когато лекарите преценят, че това е безопасно.