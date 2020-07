Либерали по света в защита на Ахмед Доган

Л иберали по света защитиха почетния председател на ДПС Ахмед Доган.

За това съобщиха съобщиха от пресцентъра на ДПС.

В публикацията се казва следното:

"Мощна подкрепа от европейските и световни либерали за почетния председател на ДПС д-р Ахмед Доган.



Председателят на Алианса на либералите и демократите за Европа Ханс ван Баален защити в пост в Туитър почетния председател на ДПС д-р Ахмед Доган и нарече акцията на плажа "Росенец" дело на екстремисти.



"Почетният председател на ДПС Ахмед Доган установи етническия мир в България. Към него трябва да се отнасят с уважение. Срамно е, че екстремисти атакуват него и неговия имот", написа шефът на АЛДЕ Ван Баален.

MRF President of Honour Ahmed Dogan introduced ethnic peace in Bulgaria. He should be treated with respect. It is a shame that extremists are attacking him and his property. @dps_news pic.twitter.com/MzuWj98RUM — Hans van Baalen (@hansvanbaalen) July 14, 2020



Председателят на групата „Обнови Европа“ в ЕП Дачиан Чолош също изрази подкрепата си към ДПС и Доган, като написа в Туитър "Правото на собственост на опозиционната партия ДПС и нейните лидери в България трябва да бъде защитено без фалшива кампания и персонални атаки. Подкрепям моите приятели от ДПС, които защитават европейските ценности и се борят за върховенството на закона."

Property rights of the opposition party & its leaders @dps_news in Bulgaria must be respected, without false campaigns & personal aggression. Support to my MRF friends who defend European values and fight for rule of law. @ilhankyuchyuk @Iskra_Mihaylova @AtidzheV pic.twitter.com/POVykoUcPA — Dacian Cioloş (@CiolosDacian) July 14, 2020



Дългогодишният президент на европейските либерали Сър Греъм Уотсън изрази своята тревожност от случилото се в "Росенец" и обвини организаторите на протестите за подстрекаване на омраза. "Развитията в България са все по-тревожни. Политикът от дясно Христо Иванов и подкрепящите го са взели под прицел водещия либерал и основател на ДПС Ахмед Доган, навлизайки в частната му собственост и подстрекавайки хората към омраза срещу него." написа Сър Греъм Уотсън.



Световните партньори на ДПС от Либералния Интернационал определиха като недопустими действията на протестиращите и подчертаха, че ДПС отстоява евро-атлантическото развитие на България. "Популистките и крайно-десни атаки срещу Почетния председател на ДПС, Ахмед Доган, които допълнително подбуждат разделенията и заличават успеха на България по отношение на мирния етнически модел са недопустими. ДПС отстоява евро-атлантическото развитие на България – насилието няма място в политиката."

The right to protest peacefully is essential to a healthy #democracy but Intimidation tactics against any political figure, including #Bulgaria's @dps_news Honorary President Ahmed #Dogan, risk undermining #Bulgaria's political standing internationally pic.twitter.com/5r6faV2mzf — Liberal International (@liberalinternat) July 14, 2020



Президент на Либералния Интернационал Хакима ел Хаите също заяви подкрепата си с пост в Туитър и напомни, че д-р Ахмед Доган е изградил мирния етнически модел в България. "Действията срещу д-р Ахмед Доган, човекът, който изгради мирния етнически модел и защити националния интерес са срамни. Говоренето за национален суверенитет с идеята да бъде търсена провокация срещу частна собственост на лидера на турското малцинство е крещящ популизъм."

The actions against Dr #AhmedDoğan, the man who stood for the peaceful #Bulgarian ethnic model and defended national interests are shameful.Speaking about national sovereignty with the purpose of provocation against the private property of #Turkish minority is blatant populism. pic.twitter.com/gxst4hTHFq — Hakima EL haite (@HakElhaite) July 14, 2020





Роман Якич, президент на Либералната мрежа на Югоизточна Европа (ЛИБСЕЕН) изрази подкрепата си и написа в Туитър: "Почетният председател на ДПС Ахмед Доган е доказан защитник на либералните и демократични ценности в България. Той е създателят на етническия мир в страната. Бях шокиран, когато прочетох, че той и неговата частна собственост са подложени на атака от десни екстремисти. Това е неприемливо в Европа."

MRF President of Honor, Ahmed Dogan is know as a defender of liberal democratic values in Bulgaria. He introduced ethnic peace in his country. I’m shocked reading that he and his property is under right wing extremists attack. This is unacceptable in Europe. @dps_news @LIBSEEN — Roman Jakič (@RomanJakic) July 14, 2020