Лято под пълна пара! До 36 градуса днес, ето къде ще е най-горещо

Д нес ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в източните райони и умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31° и 36°, за София - около 31°.

Източник: НИМХ

Черноморието

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е от 23°-24° по северното крайбрежие до 25°-26° по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Планините

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, по високите части и временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 18°.

Петък и събота

В петък и събота времето ще бъде слънчево, в петък след обяд над планините с незначителна купеста облачност. В по-голямата част от страната ще е почти тихо, в източните райони със слаб до умерен вятър от изток-североизток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 32° и 37°; по-прохладно ще остава по Черноморието, където дневните ще са до 30°.