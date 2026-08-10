Къде спират водата в столицата утре

Водоснабдяването ще бъде прекъснато за част от село Мрамор заради ремонт по водопроводната мрежа.

Част от клиентите на „Софийска вода“ ще останат без вода във вторник, 11 август, заради строително-монтажни работи по водопроводната мрежа.

Водоснабдяването ще бъде прекъснато от 9:00 до 19:00 часа в част от село Мрамор, район „Връбница“.

Кои улици ще бъдат засегнати

Без вода ще останат клиентите в района на:

ул. „Хайдутин“ – от ул. „Захари Стоянов“ до ул. „Иван Вазов“;

ул. „Иван Вазов“ – от ул. „Явор“ до ул. „Хайдутин“.

Причината е извършване на строително-монтажни работи на кръстовището на улиците „Хайдутин“ и „Иван Вазов“.

От „Софийска вода“ посочват, че ремонтът има за цел да подобри управлението на водопроводната мрежа и да ограничи районите, които биха били засегнати при бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Ако работата продължи повече от 12 часа, ще бъде осигурена водоноска на кръстовището на ул. „Хайдутин“ и ул. „Иван Вазов“.