КС остави НС да избира шефовете на разузнаването и на ДАТО

К онституционният съд отхвърли исканията за обявяване на противоконституционност на промените, с които Народното събрание получи правомощието да избира и освобождава председателите на Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) и Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО). Р

И по двете дела КС е приел, че след като устройството и функциите на двете агенции са уредени със закон, именно законодателят има право да определи начина, по който се избират и освобождават техните ръководители. Според съда въпрос на законодателна преценка е дали това да става от Народното събрание, или от президента. Същото се отнася и до броя на заместник-председателите.

КС ще гледа делото за отнетите правомощия на президента да назначава шефовете на службите

Промените предвиждат председателите на ДАР и ДАТО да се избират и освобождават от Народното събрание по предложение на Министерския съвет. Предвидено е също двете агенции да имат по трима заместник-председатели.

По делото за ДАР, образувано по искане на 53-ма депутати от 51-вото Народно събрание, КС е отхвърлил искането срещу оспорените разпоредби от Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ и Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност.

По делото за ДАТО съдът е отхвърлил искането срещу оспорените текстове от Закона за специалните разузнавателни средства, уреждащи избора и освобождаването на председателя и броя на заместник-председателите на агенцията.

Решенията обаче не са били единодушни. И по двете дела съдиите Атанас Семов, Янаки Стоилов и Невин Фети са подписали с особено мнение по част от оспорените разпоредби. В заседанията са участвали всички 12 конституционни съдии.